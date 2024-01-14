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Kia выпустила новый бюджетный хэтчбек на смену Rio

На мексиканском рынке появился в продаже новый Kia K3 в кузове хэтчбек

Пятидверный вариант Kia K3 оказался немного дороже своего предшественника, но при этом предлагает более богатую комплектацию и улучшенные характеристики.

Kia K3 оснащается двумя бензиновыми двигателями: 1,6-литровым мощностью 123 л. с. и 2-литровым мощностью 152 л. с. Базовый двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач, а более мощный агрегат сочетается только с автоматической трансмиссией.

Kia K3
Kia K3
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Kia K3 предлагается в трех комплектациях: LX, EX и GT-Line. Базовая версия LX включает в себя шесть подушек безопасности, систему стабилизации, 15-дюймовые литые диски, кондиционер, камеру заднего вида и мультимедийную систему с 8-дюймовым тачскрином.

Средняя комплектация EX добавляет к вышеперечисленному круиз-контроль, датчики дождя и света, а также кожаную обивку сидений. Топовая версия GT-Line отличается от остальных более агрессивным дизайном экстерьера и интерьера, спортивными сиденьями и 17-дюймовыми колесными дисками.

Цены на Kia K3 в Мексике начинаются от 341 900 песо (около 1,8 млн рублей по текущему курсу) за базовую комплектацию. За топовую придется заплатить 479 900 песо (около 2,6 млн рублей).

Появление Kia K3 в России официальным путем маловероятно, поскольку компания Kia приостановила свою деятельность в нашей стране в связи с санкциями. Однако не исключено, что эти автомобили будут завозиться по параллельному импорту.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 1
14.01.2024
Фото:Kia
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