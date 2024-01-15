Нам рассказали, сколько раз в день нужно прогревать двигатель в холода

Эксперт Соколов: при сильном морозе нужно прогревать мотор 4 раза в день

Эксперт Максим Соколов из онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» напомнил автомобилистам о важности прогрева двигателя в морозные дни. Согласно его рекомендациям, количество прогревов зависит от температуры на улице. При -5 °C достаточно двух коротких прогревов по пять минут вечером, в то время как при -25 °C рекомендуется провести четыре прогрева по десять минут.

Соколов подчеркивает важность нагрева двигателя до рабочей температуры +90 °C. В случае с автоматической коробкой передач рекомендуется попереключать передачи в течение нескольких минут, чтобы масло в коробке стало более текучим. Время прогрева обычно составляет 5-10 минут. Желательно отключить при этом электроприборы, такие как печка, магнитола, подогрев стекол и сидений.

Для автомобилей с механической коробкой передач Соколов советует несколько раз нажать на педаль сцепления перед запуском двигателя. После запуска следует отпустить педаль сцепления, держать коробку передач в нейтральном положении и попытаться завести двигатель, включая стартер на короткое время для обеспечения подачи масла. Если двигатель не запускается после нескольких попыток, рекомендуется подождать минуту и повторить попытку.

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Источник: RT