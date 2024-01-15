DFM привез в Минск новые кроссоверы. Скоро ждем и в России

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В Белоруссии стартовали продажи гибридных Dongfeng Aeolus Huge

Кроссовер Huge – флагман линейки Dongfeng Aeolus. Это автомобиль сегмента SUV D, продажи бензиновых версий начались в соседней республике еще до нового года, теперь подоспело и исполнение с гибридной силовой установкой суммарной мощностью 245 л. с. Стоит такой автомобиль около 3,2 млн российских рублей. При этом Huge (он же Haoji) входит в список моделей, которые предназначаются в том числе и для России.

Автомобиль базируется на платформе DSMA, специально созданной компанией Dongfeng для автомобилей с гибридной силовой установкой и уровня автономного вождения L3+ (автопилот работает только в стабильных дорожных обстоятельствах, например, на автомагистралях. Руки водителя должны оставаться на руле).

Силовая установка автомобиля включает электромотор мощностью 177 л. с. и бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 167 л. с. Huge Hybrid MDH до «сотни» разгоняется за 7,5 секунд и расходует в смешанном цикле 5,8 л на 100 км.

Dongfeng Aeolus Huge
Dongfeng Aeolus Huge

Модель с гибридной силовой установкой предложат белорусским покупателям в комплектации Premium: у официальных дилеров Dongfeng такие машины скоро появятся для тест-драйва.

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Реальность 2024: почему покупателям не стоит надеяться на снижение цен на авто

В России Aeolus Huge можно ожидать в первой половине этого года, в каких комплектациях и с какими моторами – пока неизвестно.

Сегодня в России представлено всего три модели Dongfeng: это бизнес-седан Aeolus Shine Max, 7-местный кроссовер Dongfeng 580 и рамный пикап DF6. Но в этом году планы у производителя амбициозные: он готовится завезти к нам еще 8 новинок.

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Источник: auto.onliner.by

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За РулемАлексеева Елена
15.01.2024
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