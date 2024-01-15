Этот 7-местный кроссовер подешевел на 240 тысяч рублей

В России 5 из 8 автобрендов решили снизить цены в январе 2024 года

Несмотря на традиционное повышение цен в начале года, только три бренда в январе 2024 года повысили цены. При этом пять производителей решили порадовать своих покупателей скидками.

В частности, лифтбек Москвич 6 сразу после Нового года подешевел за счет «Прямой выгоды» на 7,1-7,6%. Таким образом, две версии отечественного автомобиля стали доступнее на 200 тысяч рублей.

Продукция бренда Chery тоже понизилась в цене, хотя это коснулось только одной модели – теперь семиместный кроссовер Tiggo 8 в комплектации Prestige/Prestige Plus стоит на 240 тысяч рублей меньше (снижение на 8,1%).

Премиальный суббренд Chery – Exeed тоже решил не отставать и подарил потенциальным покупателям возможность приобрести кроссовер TXL с выгодой от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Упала цена и на «молодежный» кроссовер Jetour Dashing – он подешевел на 150 тыс. рублей. Цена семиместного кроссовера Dongfeng 580 в комплектации Luxury снизилась на 101 тыс. рублей (выгода 3,7%).

Только у отечественного УАЗа и китайской Geely цены выросли – внедорожники Патриот, Пикап и Хантер стали дороже на 35-50 тыс. рублей (2,5-3,3%). У Geely незначительное подорожание на весь модельный ряд и кроссовер BelGee X50 – это полная копия модели Coolray первого поколения. Цены на них выросли от 10 до 20 тыс. рублей (0,3-0,7%).

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Источник: avtonovostidnya.ru