Продажи новых автомобилей в России в 2023 году выросли более чем на 50%

Мантуров указал на рост автоотрасли России в 2023 году на 16% по всем сегментам

В России по итогам 2023 годы выросло производство автомобилей по всем сегментам — легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам. В годовом выражении рост составил 16%, это свыше 720 тысяч штук. Такие цифры озвучил вице-премьер глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе своего выступления на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина с участием вице-премьеров.

«Производство в прошлом году выросло на 16%, с конвейера у нас в стране сошли свыше 720 тысяч машин разных сегментов», — подчеркнул вице-премьер.

Ранее Мантуров указывал на рост автомобильной сферы России в 2023 году на 15%, более 700 тысяч машин. По словам главы Минпромторга, продажи новых автомобилей в стране составили 1,3 млн штук. Таким образом, российский авторынок в 2023 году вырос более чем на 50%.

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Источник: ria.ru