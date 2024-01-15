Этот недорогой спортседан вошел в топ-11 самых быстрых и мощных

В HotCars нашли на вторичке 11 самых быстрых спортивных седанов по разумной цене

В вопросе приобретения автомобиля цена зачастую является определяющим фактором. Эксперты авторитетного ресурса HotCars нашли на вторичном рынке быстрые и мощные спортивные седаны по адекватным ценам.

В ходе анализа рынка машин с пробегом специалисты составили топ из 11 машин. И первое место в рейтинге самых быстрых спортивных седанов занял Jaguar XJR 2015 года выпуска. Его цена сейчас составляет 27 тысяч долларов, это порядка 2,4 млн рублей по актуальному курсу.

Jaguar XJR

У автомобиля задний привод, двигатель V8 объемом 5,0 л мощность 550 л.с., до 97 км/ч (60 миль) разгоняется за 3,8 с. На втором месте Tesla Model S P85D+ 2015 года, у нее два электродвигателя совокупной мощностью 691 л.с. Электрокару с полным приводом нужно всего 3,9 с, чтобы достичь скорости 97 км/ч. Средняя стоимость подержанной Tesla Model — 23 тысячи долларов (примерно 2 млн рублей).

Замыкает тройку лидеров седан BMW M5 с механикой 2010 года выпуска. Под капотом заднеприводного авто 5,0-литровый двигатель V10 мощностью 500 л.с. Для разгона до 97 км/ч ему потребуется 4,3 с. Продается автомобиль по цене порядка 15,9 тыс. долларов, или 1,4 млн рублей.

Дальше в списке самых быстрых спортивных седанов с пробегом идут:

Mercedes-Benz E550 Sedan 2011 года;

Subaru WRX Premium 2015 года;

Audi S6 5.2 Quattro 2009 года;

Audi A6 3.0T Premium Plus Quattro 2015 года;

Dodge Charger R/T 2013 года;

Acura TL SH-AWD 2010 года;

Maserati Ghibli 2015 года;

Acura TL 2009 года.

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Источник: avtonovostidnya.ru