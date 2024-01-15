Этот внедорожник способен делать разворот на 360 градусов и ехать по заснеженной трассе

Дилер нашел возможность привезти на рынок РФ 1200-сильный внедорожник BYD из КНР

На российском рынке в конце января стартуют продажи китайского внедорожника BYD YangWang U8. Об этом «Российской газете» рассказал директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх.

По его словам, цена модели с двигателем мощностью 1200 л.с. составит от 29,9 млн рублей. Мелюх подчеркивает, что особенностью автомобиля является инновационная система полного привода. Отмечается, что благодаря единому интеллектуальному устройству, объединившему механические, гидравлические и электронные системы, BYD U8 способен совершать разворот на месте на 360 градусов. Кроме того, увеличивается клиренс автомобиля и сохраняется чрезвычайная устойчивость в экстремальных погодных условиях при передвижении по заснеженным и обледенелым трассам.

BYD YangWang U8

«Заявленный запас хода 1000 км по циклу CLTC. Стоит отдельно отметить роскошный дизайн и элегантную отделку интерьера BYD Yangwang U8, что, безусловно, позволяет новинке выгодно смотреться в ряду гибридных автомобилей», — подчеркивает собеседник издания.

Длина большого бензиново-электрического внедорожника составляет 5319 мм, ширина – 2050 мм, а размер колесной базы – 3050 мм. Своими габаритами автомобиль сопоставим с Cadillac Escalade. Для разгона до 100 км/ч ему понадобится 3,9 с, специально для преодоления бездорожья в помощь водителю предусмотрено 18 режимов вождения.

В салоне установлена передняя панель из трех дисплеев: у приборной панели слева есть сенсорные клавиши «Домой», «Звонок» и другие опции. По центру расположена мультимедийная система, дисплей которой почти квадратный по форме. Под ним находится панель управления климатом, также есть экран перед передним пассажиром.

Селектор трансмиссии расположен на рулевой колонке, горячие клавиши для выбора работы системы полного привода находятся под блоком климата. Для комфортной поездки пассажиров второго ряда предусмотрены планшеты с диагональю экрана в 12,8 дюйма.

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Источник: rg.ru