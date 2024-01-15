Сбер Авто: Страховка на автомобиль обойдется дороже до 50% при наличии этого пункта

В «СберАвто» нашли способы сэкономить на топливе и обслуживании автомобиля

Проблема снижения расходов на автомобиль, включая затраты на топливо, страховку, ремонт и обслуживание, всегда волнует автовладельцев. Эксперты «СберАвто» рассказали, что отсутствие агрессивного стиля вождения поможет сэкономить.

«Отказ от резких ускорений, жесткого и быстрого торможения — «гонка от светофора до светофора» — и в целом менее агрессивный подход к управлению авто позволит экономить на топливе на регулярной основе. Более того, плавное торможение продлит срок службы тормозных колодок и тормозных дисков», — объяснили аналитики.

Эксперты советуют использовать системы круиз-контроля, эта опция эффективна в части экономии топлива на хорошем покрытии и на длинных участках со спуском и подъемами. Необходимо также выключать двигатель во время длительных остановок, потому что на холостом ходу автомобиль потребляет большое количество топлива.

Рекомендуется контролировать уровень давления в шинах, потому что некорректные показатели могут стать причиной перерасхода топлива. Причем нужно следовать рекомендациям производителя при подборе оптимальных параметров.

При переднем приводе резина передних колес изнашивается быстрее задних, поэтому нужно регулярно ее менять местами, чтобы сделать износ более равномерным. Слишком частая замета моторного масла может негативно сказаться на состоянии двигателя. Для предотвращения возможных поломок необходимо регулярно проверять состояние двигателя, фильтров, системы охлаждения и других элементов.

Можно сэкономить на страховке, а руководство к авто и сервисная книжка с перечнем обязательных плановых технических работ помогут защитить от недобросовестных работников автосервисов, навязывающих ненужные работы.

«При подборе выгодных предложений, как первоначального при покупке авто, так и при продлении страховки, желательно изучать варианты, предлагаемые несколькими страховыми компаниями. Не всегда скидка лояльному клиенту бывает больше, чем предложение нового игрока на рынке», — уточняют специалисты.

Если у владельца застрахована квартира или дом, то страховая компания может предоставить скидки и при страховании автомобиля. Важно помнить, что если в список лиц входит водитель, попадавший в ДТП по своей вине, то вполне вероятно, что страховка может обойтись дороже до 50% ее стоимости, подытожили специалисты.

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Источник: iz.ru