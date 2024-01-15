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Этот надежный внедорожник пока еще можно купить в России — цены

В РФ нашли в продаже новые Jeep Wrangler по цене от 8,6 млн рублей

Один из самых беспроблемных внедорожников – Jeep Wrangler еще пару лет назад завозили в Россию официально. Сегодня они поступают в нашу страну по схеме параллельного импорта. В настоящее время в продаже нашли несколько десятков таких автомобилей по цене от 8,6 до 11 млн рублей.

В частности, новые Wrangler 2022 и 2023 годов выпуска есть в наличии только у официальных дилеров Jeep, почти все они находятся в Москве, за исключением одного салона в Ростове-на-Дону.

Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
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Отмечается, что внедорожники оснащены бензиновым турбомотором GME T4 объемом 2,0 л, он работает в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Полный привод имеет функции электронной блокировки дифференциалов и отключения переднего стабилизатора поперечной устойчивости.

В единственной комплектации Rubicon значатся сиденья и мультируль из кожи, аналоговая приборная панель с большим экраном бортового компьютера по центру, медиасистема с сенсорным дисплеем, премиальная акустика, светодиодные фары с противотуманками, датчик света, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, задний парктроник с камерой заднего вида, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, а также литые диски 17 дюймов на внедорожных шинах.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
15.01.2024
Фото:Unsplash
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