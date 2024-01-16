Надежный двигатель, отличный автомат – японский кроссовер за 1,5 млн рублей
Как подобрать надежный кроссовер в ценовой категории до 1,5 млн рублей, да чтоб не с сомнительным вариатором или роботом, а с честным гидроавтоматом? На этот вопрос в своей новой публикации отвечает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Например, он дает четкий набор сведений, с которыми нужно подходить к покупке Suzuki Grand Vitara III поколения.
Тут стоит помнить, что все версии «третьей» Гранд Витары – полноприводные, дизельные машины чрезвычайно редки, а базовый бензиновый 1.6 идет только в комплекте с МКП и трехдверным кузовом. Но, конечно, есть в арсенале и агрегаты посолиднее. Что же о них стоит знать?
Мнение эксперта
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
— Про остальные двигатели достаточно знать, что кошмарных среди них нет. У массовых атмосферников 2.0 (140 л. с.) и 2.4 (169 л. с.) есть вопросы к ресурсу цепи ГРМ: растягивается к 120–150 тысячам км. В этот же период обычно пора лечить нагар и закоксовку. Слабоваты водяные помпы. Из 2.0 и 2.4 выбор скорее в пользу первого – есть официальные ремонтные размеры, цепь, в среднем, ходит дольше, и он менее склонен к перегреву.
Оба сочетаются со старым и задумчивым четырехступенчатым автоматом Aisin AW03-72LE. Феноменально надежный, недомогания связаны обычно с износом фрикционов, который даже без смены масла сказывается только в районе 200 тысяч км. При нормальном обслуживании ходит 500 тысяч.
Топовому мотору V6 3.2 (233 л. с.) положен другой автомат – пятиступенчатый Aisin TB‑50LS (A750F). Тоже отличный агрегат, его применяли на Ленд Крузерах и дизельных Pajero. Тут больше сомнений вызывает мотор – масло жрет раньше и больше, расход топлива огромный. Цепь тянет еще быстрее, а меняют ее в комплекте с четырьмя фазовращателями: содержание разорительное.
Таким образом, автоматы у модели отличные, а насколько удачным окажется выбор, будет зависеть от двигателя. Если же вас интересуют другие кроссоверы этой ценовой категории, прочитайте нашу статью!
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Отзывы о Suzuki Grand Vitara (6)
Удобный автомобиль для путешествий. Вертикальная посадка позволяет меньше уставать в дороге. Двигатель 2,4 л, 169 л.с., позволяет тянуть домик-прицеп по любым горам, по любым трассам не боясь "просесть" в горку или не проехать на запланированное место отдыха. Постоянный полный привод позволяет уверенно ехать по зимним Сибирским дорогам. Пониженный ряд и блокировка дифференциала позволяет проехать там, где на обычной легковушке не проедешь.
Маленький дорожный просвет. 200 мм не хватает. Отсутствие блокировок межколесных дифференциалов. Если бы была блокировка хотя бы заднего, уже проходимость машины была бы на много лучше.
Отличный автомобиль для большой семьи в путешествии. 5 человек, с прицепом-дачей, Красноярск-Крым. Сплошное удовольствие от поездок. Очень хорош ездить на дачу.