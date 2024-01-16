Надежный двигатель, отличный автомат – японский кроссовер за 1,5 млн рублей

Эксперт «За рулем»: как правильно выбрать Suzuki Grand Vitara III с автоматом

Как подобрать надежный кроссовер в ценовой категории до 1,5 млн рублей, да чтоб не с сомнительным вариатором или роботом, а с честным гидроавтоматом? На этот вопрос в своей новой публикации отвечает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Например, он дает четкий набор сведений, с которыми нужно подходить к покупке Suzuki Grand Vitara III поколения.

Suzuki Grand Vitara III

Тут стоит помнить, что все версии «третьей» Гранд Витары – полноприводные, дизельные машины чрезвычайно редки, а базовый бензиновый 1.6 идет только в комплекте с МКП и трехдверным кузовом. Но, конечно, есть в арсенале и агрегаты посолиднее. Что же о них стоит знать?

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Про остальные двигатели достаточно знать, что кошмарных среди них нет. У массовых атмосферников 2.0 (140 л. с.) и 2.4 (169 л. с.) есть вопросы к ресурсу цепи ГРМ: растягивается к 120–150 тысячам км. В этот же период обычно пора лечить нагар и закоксовку. Слабоваты водяные помпы. Из 2.0 и 2.4 выбор скорее в пользу первого – есть официальные ремонтные размеры, цепь, в среднем, ходит дольше, и он менее склонен к перегреву.

Оба сочетаются со старым и задумчивым четырехступенчатым автоматом Aisin AW03-72LE. Феноменально надежный, недомогания связаны обычно с износом фрикционов, который даже без смены масла сказывается только в районе 200 тысяч км. При нормальном обслуживании ходит 500 тысяч.

Топовому мотору V6 3.2 (233 л. с.) положен другой автомат – пятиступенчатый Aisin TB‑50LS (A750F). Тоже отличный агрегат, его применяли на Ленд Крузерах и дизельных Pajero. Тут больше сомнений вызывает мотор – масло жрет раньше и больше, расход топлива огромный. Цепь тянет еще быстрее, а меняют ее в комплекте с четырьмя фазовращателями: содержание разорительное.

Suzuki Grand Vitara III

Таким образом, автоматы у модели отличные, а насколько удачным окажется выбор, будет зависеть от двигателя. Если же вас интересуют другие кроссоверы этой ценовой категории, прочитайте нашу статью!