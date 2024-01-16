Что не работает у китайских авто зимой — эксперт перечислил главные минусы

Автоэксперт нашел самую частую проблему «китайцев» в условиях российской зимы

Российские автовладельцы в ходе эксплуатации узнают все больше о функционале автомобилей китайского производства. Всех, конечно же, волнует, как «китаец» адаптируется к суровым условиям русской зимы. Выяснилось, что самой частой проблемой китайских машин является нестабильная работа жидкокристаллических дисплеев при экстремально низких температурах. Об этом КП рассказал автоэксперт Сергей Логинов.

При этом он отметил, что заводятся китайские машины на морозе без особых проблем, благодаря тому что у большинства новые аккумуляторы и хорошие двигатели европейских производителей.

«Но с экраном проблемы: у кого-то он вообще не загорается или мерцает, у кого-то выскакивают посторонние символы, в общем, пользоваться им невозможно. А в современных китайских машинах все завязано на дисплей – и обогрев автомобиля, и подогрев сидений. То есть ехать можно, но абсолютно без комфорта», — констатирует собеседник издания.

Рассуждая о функционале силового агрегата, самой беспроблемной машиной Логинов назвал модели с бензиновыми моторами выпуска не ранее 2020 года. Он практически ни разу не слышал о ситуациях, чтобы мотор такой машины не завелся в морозы. Даже таксисты не жаловались, а ведь у некоторых пробег превышает 300 тысяч км, подытожил Логинов.

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Источник: kp.ru