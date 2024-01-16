#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Все, что нужно знать о контрактном двигателе
16 января
Все, что нужно знать о контрактном двигателе
Эксперты решили назвать плюсы и минусы...
Стали известны планы АВТОВАЗа по выпуску Lada Largus в 2024 году
16 января
Стали известны планы АВТОВАЗа по выпуску Lada Largus в 2024 году
План «Лада Ижевск» в 2024 году: 50 тысяч...
Toyota бросает вызов сторонникам электрификации — разработка новых ДВС продолжится
16 января
Toyota бросает вызов сторонникам электрификации — разработка новых ДВС продолжится
Toyota решила не прекращать разработку новых...

Что не работает у китайских авто зимой — эксперт перечислил главные минусы

Автоэксперт нашел самую частую проблему «китайцев» в условиях российской зимы

Российские автовладельцы в ходе эксплуатации узнают все больше о функционале автомобилей китайского производства. Всех, конечно же, волнует, как «китаец» адаптируется к суровым условиям русской зимы. Выяснилось, что самой частой проблемой китайских машин является нестабильная работа жидкокристаллических дисплеев при экстремально низких температурах. Об этом КП рассказал автоэксперт Сергей Логинов.

При этом он отметил, что заводятся китайские машины на морозе без особых проблем, благодаря тому что у большинства новые аккумуляторы и хорошие двигатели европейских производителей.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

4 недорогих и надежных кроссовера – почему их обходят стороной?
«Но с экраном проблемы: у кого-то он вообще не загорается или мерцает, у кого-то выскакивают посторонние символы, в общем, пользоваться им невозможно. А в современных китайских машинах все завязано на дисплей – и обогрев автомобиля, и подогрев сидений. То есть ехать можно, но абсолютно без комфорта», — констатирует собеседник издания.

Рассуждая о функционале силового агрегата, самой беспроблемной машиной Логинов назвал модели с бензиновыми моторами выпуска не ранее 2020 года. Он практически ни разу не слышал о ситуациях, чтобы мотор такой машины не завелся в морозы. Даже таксисты не жаловались, а ведь у некоторых пробег превышает 300 тысяч км, подытожил Логинов.

Источник: kp.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 3
16.01.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0