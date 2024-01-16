Китайские автопроизводители хотят завоевать хорошую репутацию в России — эксперт

Эксперт решил объяснить подход китайского автопрома к освоению рынка России

Практически все китайские автопроизводители тестируют свою продукцию на покупателях, потому что в условиях завода невозможно проверить их функционал. Такое мнение выразил автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН.

Согласно информации ассоциации «Российские автомобильные дилеры», в 2023 году на российском авторынке появилось 19 новинок из Китая. В настоящее время присутствие китайского автопрома оценивается в 29 брендов, причем представленных официально.

«Надо понимать, что Китай – это страна не такая холодная, как Россия. Там есть холодные зоны, но тестировать машины в реально тяжелых условиях негде. У них нет нашего Тобольска, где может быть минус 50 градусов. Они, будем честны, тестируют автомобили на покупателях, в конкретных областях и условиях», — пояснил собеседник издания.

Несмотря на определенное количество тестов на заводе, китайцы оперативно устраняют все обнаруженные в ходе эксплуатации машин недочеты, подчеркивает Ломанов.

«Те же японские или немецкие производители, видя какую-то погрешность, неисправность, не бегут ее исправлять. Китайские производители очень быстро понимают, какие есть проблемы. И машины даже не следующего поколения, а уже следующей партии приходят с изменениями», — констатирует эксперт.

Китайские автопроизводители очень хотят завоевать хорошую репутацию у российского потребителя, резюмировал Ломанов.

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Источник: nsn.fm