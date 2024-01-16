Lada – самая популярная марка в РФ

Автомобилей Lada в России насчитывается 12,28 млн

Модели Lada отечественного производителя АВТОВАЗ прочно удерживают статус самого распространенного автомобиля в России. В настоящее время их количество по стране оценивается в 12,28 млн единиц. После Lada с большим отрывом идет Toyota — 3,78 млн, тройку лидеров замыкает Kia — 2,62 млн

Экземпляров. Такие цифры озвучили в «Автостате Инфо» по итогам собственных исследований.

Серийное производство модели ВАЗ-2107 (таких больше всего ездит сегодня по дорогам РФ — 1,26 млн) началось еще во времена СССР в 1982 году. Выпуск модели прекратили в апреле 2012 года, этому предшествовало снижение спроса и запуск серийного производства Lada Granta.

В топ-5 вошли также ВАЗ-2109 — 1 млн, Lada 2121 Niva — 956,5 тысячи и Lada 2190 Granta (932,3 тысячи). Доля иностранных брендов на авторынке России – 67,3% (29,66 млн автомобилей), отечественные занимают 32,7% с результатом 14,44 млн единиц.

Ранее в АВТОВАЗе анонсировали запуск нового бренда автомобилей к 2026 году. В планах продавать под отечественным брендом произведенные в России иностранные модели в сегментах C и D.

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Источник: lenta.ru