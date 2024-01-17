#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Шины в подарок и бесплатное ТО — россиянам рассказали, чем их заинтересуют дилеры
19 января
Шины в подарок и бесплатное ТО — россиянам рассказали, чем их заинтересуют дилеры
Кадаков спрогнозировал скидки и акции на фоне...
Необходима госкорпорация для курирования развития автоотрасли — президент РОАД
19 января
Необходима госкорпорация для курирования развития автоотрасли — президент РОАД
Глава РОАД назвал два сценария развития...
Jetour X70 Plus
19 января
Комфортабельный салон и высокое качество — семейные водители оценят этот кроссовер
Эксперты решили найти все плюсы и минусы...

Эксперты предупредили об опасности использования этой функции в автомобиле

Мужчины должны с осторожностью использовать подогрев сидений зимой

По словам профессора Аллана Пейси из Манчестерского университета, использование подогрева сидений в автомобиле может негативно влиять на качество спермы и способность мужчины зачать ребенка.

Давно известно, что длительные горячие ванны вредны для мужской фертильности, так как яички должны оставаться прохладными, пишет Deily Mail.

Автомобильные кресла с подогревом могут оказывать аналогичный эффект, повышая температуру яичек. Длительное использование подогрева сидений может представлять потенциальный риск для мужской репродуктивной системы.

Доктор Иппократис Саррис, консультант по репродуктивной медицине, также указывает на потенциальный риск для мужской фертильности от долгого использования подогреваемых сидений в автомобиле. Несмотря на обратимость этого эффекта, мужчинам, планирующим зачать ребенка, стоит подумать о том, как совместить в холодное время года уют с сохранением репродуктивного здоровья.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Рэпер Will.I.Am разглядел в Мерседесе музыкальный инструмент

Аллан Пейси вообще рекомендует мужчинам, планирующим потомство, на время отказаться от использования этой функции в автомобиле.

Впрочем, некоторые ученые считают, что эпизодическое использование подогреваемых сидений не причинит большого вреда здоровью. Такой же вред могут нанести длительное ношение облегающих брюк и велосипедных шорт, приводящих к перегреву в паховой области, а Британское общество фертильности ранее предостерегало мужчин даже от использования ноутбука прямо на коленях.

Что касается сидений, то есть простой совет: садясь в промерзшую машину, подогревайте сиденье до комфортной температуры, после чего отключайте обогрев – и всё будет в порядке.

Источник: Deily Mail

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 282
17.01.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0