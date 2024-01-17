Эксперты предупредили об опасности использования этой функции в автомобиле

Мужчины должны с осторожностью использовать подогрев сидений зимой

По словам профессора Аллана Пейси из Манчестерского университета, использование подогрева сидений в автомобиле может негативно влиять на качество спермы и способность мужчины зачать ребенка.

Давно известно, что длительные горячие ванны вредны для мужской фертильности, так как яички должны оставаться прохладными, пишет Deily Mail.

Автомобильные кресла с подогревом могут оказывать аналогичный эффект, повышая температуру яичек. Длительное использование подогрева сидений может представлять потенциальный риск для мужской репродуктивной системы.

Доктор Иппократис Саррис, консультант по репродуктивной медицине, также указывает на потенциальный риск для мужской фертильности от долгого использования подогреваемых сидений в автомобиле. Несмотря на обратимость этого эффекта, мужчинам, планирующим зачать ребенка, стоит подумать о том, как совместить в холодное время года уют с сохранением репродуктивного здоровья.

Аллан Пейси вообще рекомендует мужчинам, планирующим потомство, на время отказаться от использования этой функции в автомобиле.

Впрочем, некоторые ученые считают, что эпизодическое использование подогреваемых сидений не причинит большого вреда здоровью. Такой же вред могут нанести длительное ношение облегающих брюк и велосипедных шорт, приводящих к перегреву в паховой области, а Британское общество фертильности ранее предостерегало мужчин даже от использования ноутбука прямо на коленях.

Что касается сидений, то есть простой совет: садясь в промерзшую машину, подогревайте сиденье до комфортной температуры, после чего отключайте обогрев – и всё будет в порядке.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Deily Mail