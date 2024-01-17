Какая модель УАЗа наиболее популярна? Вы (почти наверняка!) не догадаетесь

В 2023 году УАЗ показал рекордный уровень продаж

УАЗ опубликовал итоги продаж своих автомобилей за 2023 год: завод смог реализовать 39 453 автомобиля, что на 15% больше, чем годом ранее. Результат выглядит довольно скромным, ведь общий объем купленных россиянами автомобилей в 2023 году составил 1,059 млн автомобилей, превзойдя цифры провального 2022-го сразу на 69%.

Тем не менее, для самого Ульяновского автозавода это результат неплохой: сообщается, что достигнутый показатель продаж – рекордный за последние четыре года. Внутри страны дилеры продали 37 412 автомобилей, и это тоже больше, чем в прошлом году, – на 9%. Патриот, несмотря на статус флагмана, по популярности оказался лишь на втором месте:

Российские продажи УАЗа в 2023 году

СГР («Буханка») – 14 745 шт.

Патриот – 11 853 шт.

Профи – 5198 шт.

Пикап – 4 579 шт.

Хантер – 1037 шт.

А еще 1840 автомобилей поступили на экспорт по СНГ и другим зарубежным странам.

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Источник: УАЗ