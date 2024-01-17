#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Шины в подарок и бесплатное ТО — россиянам рассказали, чем их заинтересуют дилеры
19 января
Шины в подарок и бесплатное ТО — россиянам рассказали, чем их заинтересуют дилеры
Кадаков спрогнозировал скидки и акции на фоне...
Необходима госкорпорация для курирования развития автоотрасли — президент РОАД
19 января
Необходима госкорпорация для курирования развития автоотрасли — президент РОАД
Глава РОАД назвал два сценария развития...
Jetour X70 Plus
19 января
Комфортабельный салон и высокое качество — семейные водители оценят этот кроссовер
Эксперты решили найти все плюсы и минусы...

Какая модель УАЗа наиболее популярна? Вы (почти наверняка!) не догадаетесь

В 2023 году УАЗ показал рекордный уровень продаж

УАЗ опубликовал итоги продаж своих автомобилей за 2023 год: завод смог реализовать 39 453 автомобиля, что на 15% больше, чем годом ранее. Результат выглядит довольно скромным, ведь общий объем купленных россиянами автомобилей в 2023 году составил 1,059 млн автомобилей, превзойдя цифры провального 2022-го сразу на 69%.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Тем не менее, для самого Ульяновского автозавода это результат неплохой: сообщается, что достигнутый показатель продаж – рекордный за последние четыре года. Внутри страны дилеры продали 37 412 автомобилей, и это тоже больше, чем в прошлом году, – на 9%. Патриот, несмотря на статус флагмана, по популярности оказался лишь на втором месте:

Российские продажи УАЗа в 2023 году

  • СГР («Буханка») – 14 745 шт.
  • Патриот – 11 853 шт.
  • Профи – 5198 шт.
  • Пикап – 4 579 шт.
  • Хантер – 1037 шт.

А еще 1840 автомобилей поступили на экспорт по СНГ и другим зарубежным странам.

Источник: УАЗ

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 297
17.01.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0