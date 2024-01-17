5 ошибок водителей зимой — эти способы категорически нельзя использовать

Эксперты нашли 5 запретных действий с автомобилем в мороз

Во время зимнего сезона автовладельцы вынуждены не только менять стиль вождения, но и свои привычки – приходится вставать раньше, чтобы отогреть машину. Эксперты рассказали, что категорически нельзя делать с автомобилем в мороз.

Во-первых, категорически запрещено использовать кипяток из чайника для «размораживания». Горячая вода растопит лед, но попадет на уплотнители и замок двери. В итоге может повредиться краска, кроме того, придется заменять уплотнители.

Во-вторых, не стоит долго крутить стартер, если машина не завелась сразу. Не исключено, что уже со второй попытки ДВС схватится, а потом двигатель заведется. Причем первые несколько минут желательно ехать на низких скоростях.

В-третьих, не нужно долго прогревать мотор до необходимой рабочей температуры, бывает, достаточно 3-5 минут, и можно садиться за руль и двигаться.

В-четвертых, при минусовых температурах нельзя оставлять автомобиль с пустым топливным баком. В нем может образоваться конденсат, в итоге влага замерзнет, и в конечном итоге это затруднит работу бензонасоса.

В-пятых, ни в коем случае нельзя мыть автомобиль при очень низких температурах. Такая мойка в мороз может негативно сказаться на лакокрасочном покрытии кузова. Лучше воспользоваться закрытой автомойкой или дождаться оттепели.

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Источник: njcar.ru