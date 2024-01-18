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Команда McLaren представила ливрею и новое название болида 2024 года

В McLaren решили сменить название и ливрею гоночного болида сезона 2024 года

Британская автогоночная команда Формулы 1 McLaren первой в этом году проводит презентацию. Речь идет о ливрее в предстоящем сезоне 2024 года. Известно, что гоночная машина получила название MCL38, официального подтверждения этого пока нет, но в опубликованном видеоролике появился именно такой индекс.

Ливрея — это оформление гоночной машины, которая разрабатывается специально для придания ей уникальности и неповторимого вида. На фотографиях видно, что цвет стал оранжевым. Отмечается, что в 2024 году команда снова станет присваивать название своим болидам по схеме «индекс MCL + порядковый номер машины», используя аббревиатуру MCL38.

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В честь 60-летнего юбилея команды, отмечавшегося в 2023 году, машина носила название MCL60, в сезоне-2022 болид получил имя MCL36. Отмечается, что индекс MCL37 решила команда не использовать.

Официальная презентация McLaren MCL38 запланирована на 14 февраля текущего года. О месте премьеры новой гоночной машины пока нет информации, вполне вероятно, что ее покажут на базе коллектива в британском Уокинге.

Источник: autosport.com.ru.

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:YouTube
Количество просмотров 10
18.01.2024
Фото:YouTube
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