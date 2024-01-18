Эти кроссоверы способны служить вечность — эксперты назвали лучших на вторичке

Эксперты решили присвоить Kia Sportage с пробегом статус лучшего кроссовера

Специализирующийся на исследованиях автомобильной сферы британский портал Whatcar.com составил рейтинг самых популярных кроссоверов на вторичном рынке. Эксперты выбрали из перечня автомобили, полюбившиеся россиянам.

В частности, в Британии очень популярен Kia Sportage предыдущей генерации. Его любят за надежность и стильный экстерьер. В рейтинг вошла модель 2017 года сборки с дизель-мотором объемом 1,7 л. Но у россиян большей популярностью пользуется Sportage c бензиновым агрегатом. В одном из салонов Москвы его продают за 1,7 млн рублей.

Вторую строчку рейтинга занимает кроссовер Hyundai Tucson из Кореи, его хвалят за практичность и надежность. Кроме того, модель названа лучшим семейным автомобилем на вторичке. Эксперты отметили образец 2017 года с дизельным двигателем объемом 2,0 л.

Тройку лидеров замыкает Suzuki Vitara – благодаря надежности, топливной экономичности и большому набору функций даже в «базе». Эксперты считают, что эти автомобили «способны прослужить водителям вечность». К покупке рекомендуется кроссовер 2019 года с бензиновым мотором объемом 1,6 л и мощностью 117 л.с.

Dacia Duster 2019 выпуска с двигателем объемом 1,5 л вошел в рейтинг за доступность и простоту в эксплуатации. Благодаря просторному салону и вместительному багажнику эксперты назвали Duster отличным выбором для автопутешествий.

Кроссовер Mazda CX-5 очень любят в Британии, у него репутация надежного и хорошо оснащенного автомобиля. В России на вторичке можно купить Mazda CX-5 2016 года сборки с дизельным мотором объемом 2,2 л, мощностью 175 л.с.

Замыкает рейтинг лучших кроссоверов с пробегом Nissan Qashqai. Его достоинствами назвали практичность и удобный салон. У автомобиля отличная шумоизоляция, низкое потребление топлива и богатое оснащение.

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Источник: autonews.ru