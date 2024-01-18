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Эти кроссоверы способны служить вечность — эксперты назвали лучших на вторичке

Эксперты решили присвоить Kia Sportage с пробегом статус лучшего кроссовера

Специализирующийся на исследованиях автомобильной сферы британский портал Whatcar.com составил рейтинг самых популярных кроссоверов на вторичном рынке. Эксперты выбрали из перечня автомобили, полюбившиеся россиянам.

В частности, в Британии очень популярен Kia Sportage предыдущей генерации. Его любят за надежность и стильный экстерьер. В рейтинг вошла модель 2017 года сборки с дизель-мотором объемом 1,7 л. Но у россиян большей популярностью пользуется Sportage c бензиновым агрегатом. В одном из салонов Москвы его продают за 1,7 млн рублей.

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Вторую строчку рейтинга занимает кроссовер Hyundai Tucson из Кореи, его хвалят за практичность и надежность. Кроме того, модель названа лучшим семейным автомобилем на вторичке. Эксперты отметили образец 2017 года с дизельным двигателем объемом 2,0 л.

Тройку лидеров замыкает Suzuki Vitara – благодаря надежности, топливной экономичности и большому набору функций даже в «базе». Эксперты считают, что эти автомобили «способны прослужить водителям вечность». К покупке рекомендуется кроссовер 2019 года с бензиновым мотором объемом 1,6 л и мощностью 117 л.с.

Dacia Duster 2019 выпуска с двигателем объемом 1,5 л вошел в рейтинг за доступность и простоту в эксплуатации. Благодаря просторному салону и вместительному багажнику эксперты назвали Duster отличным выбором для автопутешествий.

Кроссовер Mazda CX-5 очень любят в Британии, у него репутация надежного и хорошо оснащенного автомобиля. В России на вторичке можно купить Mazda CX-5 2016 года сборки с дизельным мотором объемом 2,2 л, мощностью 175 л.с.

Замыкает рейтинг лучших кроссоверов с пробегом Nissan Qashqai. Его достоинствами назвали практичность и удобный салон. У автомобиля отличная шумоизоляция, низкое потребление топлива и богатое оснащение.

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Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Фирмы-производителя
Количество просмотров 40237
18.01.2024
Фото:Фирмы-производителя
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.

-18