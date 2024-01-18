Эту машину разработал белорусский дизайнер — скоро в продаже в РФ

Внедорожник Haval H9 второго поколения представлен официально

В Китае презентовали Haval H9 второй генерации – это тот самый внедорожник, фотографии которого недавно уже утекли в Сеть. Теперь известны точные характеристики, и источник отмечает, что они несколько отличаются от озвученных для российских дилеров бренда.

Haval H9 2024

Габариты машины составляют 4950х1960х1930 мм при колесной базе 2850 мм. Машина прибавила чуть более 90 мм по сравнению с первой, хорошо известной у нас генерацией H9. Дизайн перекликается с Haval Raptor. Один из российских источников отмечает, что автор облика – белорусский дизайнер Андрей Трофимчук. В начале 2010-х Трофимчук трудился над Ё-мобилем, а сейчас работает в GWM.

Haval H9 2024

Доступные варианты колес: 265/65 R17, 265/60 R18 и 265/55 R19. Выбор по двигателям: 2.0 турбо 224 л.с. и 2.4 турбодизель 186 л.с., оба в связке с 8- или 9-ступенчатой АКП, привод – только полный. Есть пяти- и семиместные версии, но в РФ предложат только машины с тремя рядами сидений.

Haval H9 2024

Сейчас модель получила право на выпуск в КНР, а к маю ее запустят и на заводе Haval под Тулой. Российская премьера обещается в августе. Прогноз цен – 4,3-5,8 млн рублей. Нынешний H9 дешевле: 4,1-4,3 млн.

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Источник: Китайские автомобили, Автопоток