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Эту машину разработал белорусский дизайнер — скоро в продаже в РФ

Внедорожник Haval H9 второго поколения представлен официально

В Китае презентовали Haval H9 второй генерации – это тот самый внедорожник, фотографии которого недавно уже утекли в Сеть. Теперь известны точные характеристики, и источник отмечает, что они несколько отличаются от озвученных для российских дилеров бренда.

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Haval H9 2024
Haval H9 2024

Габариты машины составляют 4950х1960х1930 мм при колесной базе 2850 мм. Машина прибавила чуть более 90 мм по сравнению с первой, хорошо известной у нас генерацией H9. Дизайн перекликается с Haval Raptor. Один из российских источников отмечает, что автор облика – белорусский дизайнер Андрей Трофимчук. В начале 2010-х Трофимчук трудился над Ё-мобилем, а сейчас работает в GWM.

Haval H9 2024
Haval H9 2024

Доступные варианты колес: 265/65 R17, 265/60 R18 и 265/55 R19. Выбор по двигателям: 2.0 турбо 224 л.с. и 2.4 турбодизель 186 л.с., оба в связке с 8- или 9-ступенчатой АКП, привод – только полный. Есть пяти- и семиместные версии, но в РФ предложат только машины с тремя рядами сидений.

Haval H9 2024
Haval H9 2024

Сейчас модель получила право на выпуск в КНР, а к маю ее запустят и на заводе Haval под Тулой. Российская премьера обещается в августе. Прогноз цен – 4,3-5,8 млн рублей. Нынешний H9 дешевле: 4,1-4,3 млн.

Источник: Китайские автомобили, Автопоток

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 8101
18.01.2024
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Отзывы о Haval H9 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H9  2016
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

отличная машина

Недостатки:

нет

Комментарий:

Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.

+3