Появились фото нового Haval H9 без камуфляжа

Стала известна цена нового Haval H9 в России

Сегодня компания Haval впервые опубликовала фотографии нового поколения своего флагманского внедорожника Н9.

Haval H9

Автомобиль получил новый более яркий дизайн и угловатый кузов, традиционный для внедорожников. Рамы у машины нет, но несущий кузов достаточно прочен и может выполнять ее функцию.

Haval H9

У автомобиля распашная дверь багажника с запасным колесом на ней, большие колесные арки, массивные стойки и пороги, малые передний и задний свесы, а дорожный просвет достигает 224 мм.

Двигателей у внедорожника два. Первый – это бензиновый турбомотор объемом 2 литра и мощностью 224 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Второй мотор – турбодизельный объемом 2,4 литра и мощностью 184 л.с. Он сочетается с 9-ступенчатым автоматом.

В продажу в России внедорожник Haval H9 нового поколения поступит в августе 2024 года по цене от 4,29 млн до 5,79 млн рублей.