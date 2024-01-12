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Выиграй Ладу
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Появились фото нового Haval H9 без камуфляжа

Стала известна цена нового Haval H9 в России

Сегодня компания Haval впервые опубликовала фотографии нового поколения своего флагманского внедорожника Н9.

Haval H9
Haval H9

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Автомобиль получил новый более яркий дизайн и угловатый кузов, традиционный для внедорожников. Рамы у машины нет, но несущий кузов достаточно прочен и может выполнять ее функцию.

Haval H9
Haval H9

У автомобиля распашная дверь багажника с запасным колесом на ней, большие колесные арки, массивные стойки и пороги, малые передний и задний свесы, а дорожный просвет достигает 224 мм.

Выбираем лучший средний кроссовер — выигрываем Ладу!

Двигателей у внедорожника два. Первый – это бензиновый турбомотор объемом 2 литра и мощностью 224 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Второй мотор – турбодизельный объемом 2,4 литра и мощностью 184 л.с. Он сочетается с 9-ступенчатым автоматом.

В продажу в России внедорожник Haval H9 нового поколения поступит в августе 2024 года по цене от 4,29 млн до 5,79 млн рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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Кирилл Панов
Фото:Haval
Количество просмотров 2
12.01.2024
Фото:Haval
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Отзывы о Haval H9 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H9  2016
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

отличная машина

Недостатки:

нет

Комментарий:

Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.

+4