Появились фото нового Haval H9 без камуфляжа
Сегодня компания Haval впервые опубликовала фотографии нового поколения своего флагманского внедорожника Н9.
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Автомобиль получил новый более яркий дизайн и угловатый кузов, традиционный для внедорожников. Рамы у машины нет, но несущий кузов достаточно прочен и может выполнять ее функцию.
У автомобиля распашная дверь багажника с запасным колесом на ней, большие колесные арки, массивные стойки и пороги, малые передний и задний свесы, а дорожный просвет достигает 224 мм.
Двигателей у внедорожника два. Первый – это бензиновый турбомотор объемом 2 литра и мощностью 224 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.
Второй мотор – турбодизельный объемом 2,4 литра и мощностью 184 л.с. Он сочетается с 9-ступенчатым автоматом.
В продажу в России внедорожник Haval H9 нового поколения поступит в августе 2024 года по цене от 4,29 млн до 5,79 млн рублей.
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Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!
Отзывы о Haval H9 (1)
отличная машина
нет
Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.