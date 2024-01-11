Появились первые фотографии нового Haval H9

Haval опубликовал снимки нового H9 на бездорожье

В Сети появились фотографии совершенно нового Haval H9. У модели новый фамильный дизайн и несущий кузов, но, судя по снимкам (а это заявка производителя), автомобиль будет обладать приличными внедорожными возможностями.

Новый Haval H9

Новый Haval H9 получил большую решетку радиатора и круглые фары, контур которых – дневные ходовые огни. В бампере установлены противотуманные фары.

Новый Haval H9

Кузов имеет короткие передний и задний свесы и длинную колесную базу, а также внушительный дорожный просвет – 224 мм.

Дверь багажника по-прежнему открывается вбок, а на ней крепится прямоугольный бокс.

Новый Haval H9

Салон нового внедорожника Haval отличается от интерьера нынешнего Haval H9. У машины совершенно новое рулевое колесо и большой центральный экран мультимедии.

Новинка получила два двигателя на выбор: бензиновый 2.0Т (224 л.с.) и дизельный 2.4Т (184 л.с.), которые сочетаются с автоматическими коробками передач 8AT и 9AT соответственно.

Автомобиль также оснащен блокировками переднего и заднего дифференциалов, а также системой all-terrain control второго поколения с 6 режимами.

В продажу внедорожник поступит в августе 2024 года по цене 4,29-5,79 млн рублей.