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Появились первые фотографии нового Haval H9

Haval опубликовал снимки нового H9 на бездорожье

В Сети появились фотографии совершенно нового Haval H9. У модели новый фамильный дизайн и несущий кузов, но, судя по снимкам (а это заявка производителя), автомобиль будет обладать приличными внедорожными возможностями.

Новый Haval H9
Новый Haval H9

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Новый Haval H9 получил большую решетку радиатора и круглые фары, контур которых – дневные ходовые огни. В бампере установлены противотуманные фары.

Новый Haval H9
Новый Haval H9

Кузов имеет короткие передний и задний свесы и длинную колесную базу, а также внушительный дорожный просвет – 224 мм.

Дверь багажника по-прежнему открывается вбок, а на ней крепится прямоугольный бокс.

Новый Haval H9
Новый Haval H9

Салон нового внедорожника Haval отличается от интерьера нынешнего Haval H9. У машины совершенно новое рулевое колесо и большой центральный экран мультимедии.

Выбираем лучший средний кроссовер — выигрываем Ладу!

Новинка получила два двигателя на выбор: бензиновый 2.0Т (224 л.с.) и дизельный 2.4Т (184 л.с.), которые сочетаются с автоматическими коробками передач 8AT и 9AT соответственно.

Автомобиль также оснащен блокировками переднего и заднего дифференциалов, а также системой all-terrain control второго поколения с 6 режимами.

В продажу внедорожник поступит в августе 2024 года по цене 4,29-5,79 млн рублей.

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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Кирилл Панов
Фото:Haval
11.01.2024
Фото:Haval
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Отзывы о Haval H9 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H9  2016
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

отличная машина

Недостатки:

нет

Комментарий:

Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.

+4