Отечественная Lada осталась лидером продаж на вторичном рынке в 2023 году

Вторичный рынок авто вырос на 17% в 2023 году и вернулся к пандемийным объемам

Показатели вторичного рынка автомобилей в России достигли 5,7 млн штук, превысив объемы пандемийного 2020 года и значений пика кризиса. По мнению аналитиков, подержанные машины будут уступать новым на фоне выгодных предложений от дилеров.

Согласно сведениям «Автостата», в 2023 году рынок машин с пробегом вырос на 17%, составив 5,69 млн штук. Этот показатель только на 4,4% меньше, чем в докризисном 2021 году (5,95 млн), но выше на 3,5% итогов 2020 года (5,5 млн). Для сравнения: первичный рынок вырос на 69% – до 1,06 млн штук.

Лидером среди машин с пробегом в 2023 году осталась Lada, но в топ-10 динамика ее продаж оказалась наиболее низкой (7,7%, до 1,3 млн штук).

Что касается иномарок, лидирует Toyota (рост на 23,7%, до 670,4 тыс. штук). Затем в списке идут популярные на первичном рынке до нынешнего кризиса Kia (на 23,7%, до 319 тыс.) и Hyundai (на 22,8%, до 315,1 тыс.).

Если говорить о моделях, лидером является, как и в докризисные 2020–2021 годы, Ford Focus (рост 15%, до 119,8 тыс. штук). На втором месте Lada 2114 Samara (рост на 2,9%, до 116,6 тыс.), она была лидером вторички в 2022 году. В топ-5 вошли корейские бестселлеры Kia Rio (110,5 тыс. штук) и Hyundai Solaris (110 тыс. штук), перепродажи которых выросли на 9,8% и 6,6% соответственно. Замыкает рейтинг Toyota Corolla (рост на 21,6%, до 102,4 тыс. штук).

В целом, сегмент автомобилей с пробегом возрастом до 7 лет составляет примерно 21% от всех перепродаж. Вторичный рынок сократился в декабре 2023 года и к предыдущему месяцу, и к 2022 году, составив 419,7 тыс. автомобилей. На продажи повлияло охлаждение спроса на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Покупатели активно пользовались автокредитами, в том числе и на машины с пробегом, поэтому рост стоимости финансирования сказался на продажах.

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Источник: kommersant.ru