#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тизер нового Ford Ranger Raptor
20 января
Ford приоткрыл завесу тайны над своим новым Ranger Raptor для «Дакара»
Компания Ford анонсировала гоночный суперпикап...
Hyundai Ioniq продемонстрировал свои характеристики на Нюрбургринге
20 января
Hyundai Ioniq продемонстрировал свои характеристики на Нюрбургринге
Электрокар Hyundai Ioniq оказался быстрее...
«Автостат» назвал самый популярный автомобиль на «вторичке» в 2023 году
20 января
«Автостат» назвал самый популярный автомобиль на «вторичке» в 2023 году
Автостат решил назвать самый популярный...

«Вкусная» вакансия: компания ищет водителей сосискомобиля

Водители Wienermobile будут колесить по стране и рекламировать хот-доги

До 31 января американская компания «Оскар Майер» принимает заявки от водителей, которые готовы провести год, передвигаясь по стране и продвигая сосисочный бренд в рамках «оплачиваемого путешествия». В компании «Оскар Майер» рассказали, что команда обычно проезжает более 32 тыс. км в год, посещая не менее 40 городов и более 1200 мероприятий.

Wienermobile
Wienermobile
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Это напряженный график, и вождение – это только часть работы, поскольку «хотдогеры» выступают еще и в роли представителей бренда. Их цель – «приносить радость обожающим их фанатам». Также им поручено продвигать «Оскара Майера» в соцсетях, а помощником станет хот-дог на колесах длиной 8,2 метра.

Эксперты выяснили, чего опасались люди на дорогах в зимние праздники

Компания ищет 12 человек, и в описании вакансии отмечается, что «хотдогерам» предстоит две недели профессионального обучения, за которым последует наставничество. В заявлении о приеме на работу говорится, что компания ищет работников, заслуживающих доверия, гибких, позитивных, общительных и имеющих опыт работы с большими группами людей. Навыки ведения соцсетей приветствуются, как и организационные навыки.

Wienermobile
Wienermobile

Таким образом, компании нужны «общительные, творческие, дружелюбные выпускники колледжей, которые имеют тягу к приключениям и готовы увидеть страну через лобовое стекло культового Винермобиля Оскара Майера».

Помимо степени бакалавра, у заявителей должны быть действующие водительские права и «положительный водительский стаж», а также не должно быть никаких темных пятен в биографии – претендентов ждет обязательная проверка.

Источник: Carscoops

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:The Kraft Heinz Company
20.01.2024
Фото:The Kraft Heinz Company
Поделиться:
Оцените материал:
0