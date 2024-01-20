«Вкусная» вакансия: компания ищет водителей сосискомобиля

Водители Wienermobile будут колесить по стране и рекламировать хот-доги

До 31 января американская компания «Оскар Майер» принимает заявки от водителей, которые готовы провести год, передвигаясь по стране и продвигая сосисочный бренд в рамках «оплачиваемого путешествия». В компании «Оскар Майер» рассказали, что команда обычно проезжает более 32 тыс. км в год, посещая не менее 40 городов и более 1200 мероприятий.

Wienermobile

Это напряженный график, и вождение – это только часть работы, поскольку «хотдогеры» выступают еще и в роли представителей бренда. Их цель – «приносить радость обожающим их фанатам». Также им поручено продвигать «Оскара Майера» в соцсетях, а помощником станет хот-дог на колесах длиной 8,2 метра.

Компания ищет 12 человек, и в описании вакансии отмечается, что «хотдогерам» предстоит две недели профессионального обучения, за которым последует наставничество. В заявлении о приеме на работу говорится, что компания ищет работников, заслуживающих доверия, гибких, позитивных, общительных и имеющих опыт работы с большими группами людей. Навыки ведения соцсетей приветствуются, как и организационные навыки.

Wienermobile

Таким образом, компании нужны «общительные, творческие, дружелюбные выпускники колледжей, которые имеют тягу к приключениям и готовы увидеть страну через лобовое стекло культового Винермобиля Оскара Майера».

Помимо степени бакалавра, у заявителей должны быть действующие водительские права и «положительный водительский стаж», а также не должно быть никаких темных пятен в биографии – претендентов ждет обязательная проверка.

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Источник: Carscoops