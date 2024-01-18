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Стало известно, какие машины россияне чаще берут в прокат

Китайские автобренды стали лидерами проката в России в 2023 году

Автомобили китайских производителей стали самыми востребованными в прокате, по итогам 2023 года их доля в одной из компаний по прокату машин в России выросла до 40,8%.

По словам представителей RexRent, доля китайских брендов в автопарке компании выросла с 3,7% в 2022 году до 40,8% в 2023-м. По итогам прошлого года автопарк вырос на 14% к уровню 2022 года и составил 1648 машин. При этом в компании отметили, что процент машин отечественного производства остался на уровне 2022 года – 4,3%.

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Примечательно, что уменьшилась доля корейских автомобилей – с 47,3% до 29,6%, доля остальных брендов составила 25,4%. В компании констатировали, что автомобильный рынок России изменился за последнее время, задав тренд на китайские машины.

Подавляющее большинство клиентов компании отдают предпочтение новым автомобилям брендов из Китая, а не устаревшим европейских и корейских марок. Также отмечается, что во второй половине 2023 года больше всего пользовалась спросом краткосрочная аренда машин. Этот показатель, в среднем, вырос на 30% по отношению к аналогичным периодам года.

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Источник: speedme.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 102
18.01.2024
Фото:Depositphotos
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