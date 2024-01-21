Ребенок прищемил руку дверью авто — вот что было дальше (видео)

В Омской области сотрудники ДПС помогли ребенку, прищемившему руку дверью авто

Празднование Нового года у всех сложилось по-разному, и у кого-то – не слишком удачно. 1 января к следящим за безопасностью движения на 28-м километре Черлакского тракта сотрудникам ДПС обратился мужчина. Он открыл дверь служебной машины и сообщил, что с его сыном приключилась беда – он серьезно, до кровотечения прищемил руку дверью машины.

«Полицейские незамедлительно пересадили пострадавшего ребёнка и его отца к себе в патрульную машину и, включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, в считаные минуты доставили их в больницу, расположенную в городке Нефтяников областного центра», – сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.

Как отмечает источник, мама мальчика рассказала в соцсетях, что именно оперативные действия полиции позволили оказать ребенку своевременную медицинскую помощь. Сейчас его здоровью ничто не угрожает – рука в порядке.

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Источник: МВД Медиа