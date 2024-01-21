Эксперт напомнил, как часто нужно проверять давление в шинах

Давление в шинах и глубину протектора следует проверять не реже раза в месяц

50% водителей крайне редко проверяют давление в шинах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Германии по заказу компании Apollo Tyres. Вряд ли российские автовладельцы делают это чаще, а между тем, специалисты рекомендуют делать это не реже одного раза в месяц.

Из 1000 опрошенных водителей 6% заявили, что проверяют давление в шинах еженедельно. 7% делают это каждые 14 дней, 26% – раз в месяц, 27% – каждые три месяца и 19% – каждые шесть месяцев. 5% – только один раз в год, и столько же заявили, что никогда не проверяют давление в шинах.

Между тем, слишком низкое давление в шинах снижает устойчивость автомобиля, ускоряет износ покрышек и увеличивает расход топлива. Если давление в шинах слишком низкое, шины могут перегреться и повредиться, кроме того, ухудшаются комфорт и безопасность вождения, поскольку площадь контакта шины с дорогой меньше.

«В идеале давление в шинах следует проверять каждые 14 дней, но не реже одного раза в месяц и всегда – перед дальней поездкой. Кроме того, его следует регулярно проверять в запасном колесе (если оно имеется), чтобы быть подготовленным к чрезвычайной ситуации», — советует Ив Пуликен, руководитель группы продаж и маркетинга Apollo Tyres.

Он рекомендует проверять давление только в холодных шинах (должно пройти не менее двух часов после последней поездки) и устанавливать давление, рекомендованное производителем транспортного средства. Таблицу рекомендации обычно можно найти на средней стойке рядом с дверью водителя или на внутренней стороне крышки топливного бака.

Также рекомендуется регулярно проверять глубину протектора, чтобы обеспечить достаточное сцепление и тягу. Согласно опросу, 9% никогда этого не делают, 19% делают это каждые три месяца и 26% – каждые шесть месяцев.

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Источник: auto-medienportal.net