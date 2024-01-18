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Клондайк вместо завода — на территории Mercedes в РФ хранятся сотни авто из Китая

Из бывшего завода Mercedes-Benz в России решили сделать склад для иномарок

На площадях бывшего завода Mercedes в подмосковном Поварово сделали склад для хранения машин из Китая. В настоящее время на площадках предприятия находятся сотни машин в защитной ткани.

В частности, партия крупных кроссоверов, есть китайские гибриды Lixiang – этот автомобиль вошел в топ-10 по популярности в России среди неофициально ввозимых. Есть на складе и автомобили Aito, о планах их производства бренд сообщал ранее.

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Настоящий китайский внедорожник: лучше, чем Land Cruiser и Defender?

Напомним, покупателем российского бизнеса автоконцерна Mercedes-Benz стала дилерская группа «Автодом». Сумма сделки не раскрывается, известно только, что немецкая компания сохранила право выкупа бизнеса «за справедливую рыночную цену, которая подлежит определению независимым оценщиком».

Генеральный директор «Автодома» Андрей Ольховский в начале 2024 года сообщил, что уже в текущем году будет собрано порядка 30 тысяч автомобилей совместно с новым партнером. Также глава компании анонсировал при условии спроса увеличить производство до 100 тысяч экземпляров в год.

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Источник: lenta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 166
18.01.2024
Фото:Depositphotos
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