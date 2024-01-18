АВТОВАЗ намерен реализовать в январе на 15% больше автомобилей, чем год назад

Глава АВТОВАЗа Соколов: продажи завода опережают прогнозы на 400 тысяч машин

АВТОВАЗ планирует продать в январе 2024 года 21 тысячу автомобилей. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов.

Он уточнил, что в январе 2023 года продажи завода составили 17,5 тысячи автомобилей.

«Пока идем с небольшим плюсом. Январь всегда "провальный" месяц с точки зрения продаж – не для АВТОВАЗа, для автомобильного рынка. И я посмотрел статистику за последний десяток лет: всегда, вне зависимости от сложных, кризисных, ковидных ситуаций, всегда продажи у АВТОВАЗа в январе были в пределах 20 тысяч», — подчеркнул глава концерна.

Соколов отметил, что планы на январь коррелируются со среднестатистическим объемом продаж предприятия в этом месяце. На текущий момент продажи немного опережают прогноз, примерно на 400 штук, констатировал Соколов.

С целью стимулирования спроса на свою продукцию АВТОВАЗ предлагает бонусные программы для клиентов и дилеров. В настоящее время рынок находится в состоянии небольшой стагнации и уже третий месяц подряд демонстрирует результаты ниже ожидаемых, объяснил Соколов. Есть четкое понимание, что первое полугодие будет непростым, резюмировал глава концерна.

По итогам 2023 года продажи АВТОВАЗа выросли почти в два раза в сравнении с показателями 2022 года и составили 352,6 тысячи автомобилей. В 2024 году отечественный производитель намерен продать порядка 450 тысяч машин.

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Источник: tass.ru