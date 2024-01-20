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Смотрите, это советский вездеход, который до сих пор не превзойден! (видео)

В документальном фильме показали не имеющий аналогов вездеход «Харьковчанка»

«Изделие 404С» – именно под этим заводским наименованием увидела свет легендарная ныне «Харьковчанка», гусеничный вездеход, созданный для исследования Антарктиды. Работы на Харьковском заводе транспортного машиностроения начались в 1958 году, а одним из главных требований была способность машины работать в морозах до –80°C.

Несмотря на всю сложность, заказ на «Харьковчанку» был выполнен в срок, за три месяца. Базой машины послужил тягач АТ-Т, ведущий родословную от танка Т-54. Для арктического вездехода гусеничное шасси удлинили на два катка, а на траках использовали снегозацепы большой площади. Машина двигалась при помощи 520-сильного дизеля, отдачу которого позднее довели до 995 л.с. с помощью турбонаддува.

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Машина длиной 8,5 метров имела массу 35 тонн и запас хода 1500 км, развивала скорость до 30 км/ч, брала подъем в 30° и могла тащить за собой прицеп в 70 тонн! При высоте 6-8-местного салона в 2,1 м внутренняя площадь пассажирского «Харьковчанки» составляла 28 кв. м, что вполне тянет на небольшую советскую квартиру. Салон имел восьмислойную теплоизоляцию из капроновой ваты, окна обдувались теплым воздухом.

Места для водителя и штурмана, 8 спальных мест в два яруса, санузел, камбуз с печкой, отопитель, радиостанция, небольшая исследовательская лаборатория... Из салона имелся доступ к мотору, и на практике ценное на северах качество обернулось загазованностью салона, однако в последующей «Харьковчанке-2» от этого недуга избавились.

Полностью автономные «Харьковчанки» обслуживали шесть полярных станций СССР и России вплоть до 2008 года. Многие считают, что полноценной замены им так и не появилось...

Источник: Гора Автофактов

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 3
20.01.2024
Фото:Wikimedia
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