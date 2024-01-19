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Автоодеяла могут представлять опасность

Автоэксперт Сажин рассказал об альтернативе автоодеялу

Особого смысла в автоодеялах нет, ведь все современные автомобили и так оборудованы утеплительными шумоизоляционными материалами, размещенными на внутренней стороне крышки капота.

Автоэксперт Владимир Сажин отмечает:

«Вы можете автомобиль хоть целиком укутать в одеяло, как любимую, и бережно оставить на улице в мороз. Это не поможет. Термоодеяло — это не теплый паркинг».

По мнению эксперта, автомобиль в любом случае полностью остынет всего за три часа.

Ведь само одеяло ничего согреть не может, оно не является источником энергии. Но способно замедлить теплообмен с окружающей средой. Его основные достоинства – сокращение времени прогрева двигателя (особенно дизельного) и замедление его остывания.

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Поэтому автоодеяло может быть полезным для курьеров и владельцев микроавтобусов, чьи машины постоянно в движении. В таких случаях одеяло может обеспечить легкий пуск двигателя и «плюсовую» температуру в салоне в короткие остановки.

Он пояснил, что плюсы автомобильного одеяла в том, что у вас меньше холодных пусков, из-за этого меньше изнашивается двигатель и сокращается расход топлива. А из минусов – есть опасность, что автоодеяло намотается на приводные ремни или вентилятор, если над ними нет защитных кожухов. Что может привести к дорогостоящему ремонту.

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Ну и есть альтернатива для автоодеял – предпусковые подогреватели двигателей, напомнил эксперт. Установка такого оборудования позволяет не только продлить жизнь двигателю, но и сэкономить топливо, которое холодный двигатель потребляет куда охотнее.

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Источник: ОСН

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 3
19.01.2024
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