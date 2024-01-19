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В мороз особенно важно следить за тем, что оставляешь в машине на ночь

Эксперт Пономарев: Не стоит оставлять гаджеты в машине в мороз

В сильные морозы следует особенно внимательно следить за вещами, которые остаются в машине на ночь, напомнил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв. В условиях низких температур салон автомобиля быстро охлаждается, и это может негативно сказаться на предметах.

Он рекомендует не забывать в машине продукты из магазина, недопитое и недоеденное, а также хранить дома документы, гаджеты и автомобильные щетки. Поясняя причину, Пономарёв уточняет, что жидкости под воздействием мороза могут превратиться в лед и вызвать деформацию или даже взрыв упаковки. Это может быть тетрапак, стеклянная, пластиковая и алюминиевая тара.

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Энергетик оставили на морозе — и вот вам результат

Конечно, если вы забудете наполовину выпитую бутылочку воды в пластике, то ничего страшного не произойдет – просто утром обнаружите кусок льда вместо воды. А вот с полными бутылками жидкости, домашними соленьями в стекле, вином, бытовой химией могут произойти неприятности.

Особое внимание следует уделить напиткам, особенно газированным. Газ в бутылках может увеличить объем, что становится потенциальной причиной взрыва. Также он предупреждает о негативном воздействии холода на технику: смартфоны, ноутбуки, планшеты, Батареи быстро разряжаются, долгое лежание на морозе сокращает срок их службы. Из-за конденсата, который образуется из-за перепада температур, могут окислиться внутренние контакты.

Обратил внимание Пономарев и на автомобильные щетки, отмечая, что они могут задубеть и покрыться льдом после морозной ночи. В результате уборка становится менее эффективной, поэтому эксперт рекомендует периодически забирать их домой и просушивать.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik/freepik
19.01.2024
Фото:freepik/freepik
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