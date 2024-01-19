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Лед упал с крыши и повредил машину – как поступить?

Юрист объяснила, как получить выплату за лед и снег, упавшие на автомобиль

Что делать, если снег или сосулька с крыши прилетели на ваш автомобиль? Есть ли разница, упала глыба с неочищенной крыши или как раз во время очистки кровли от снега? Разбираемся с экспертом направления «Народный фронт. Аналитика», автомобильным юристом Екатериной Соловьевой.

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Екатерина Соловьева, автомобильный юрист:

— Если снег с крыши упал на ваш автомобиль, необходимо обратиться в полицию. Участковый выдаст постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, где будут указаны установленные факты, обстоятельства, в том числе собственник здания.

По закону собственник здания, помещения должен нести ответственность за содержание своего имущества. Это может быть, например, договор с управляющей компанией на очистку крыши и проч. После оценки ущерба подается заявление в суд: как правило, на собственника и управляющую компанию, а если дом многоквартирный – только на управляющую компанию.

Эвакуаторщик повредил вашу машину – что делать

В моей практике был случай, когда управляющая компания пыталась уклониться от выплат, ссылаясь, что автомобиль был неверно припаркован, а у них самих есть договор со сторонней организацией на уборку – но суд встал на сторону пострадавшего. В другом прецеденте был главный банк страны. Сперва отправил нас в суд, а затем пошел на мировую.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:ТАСС и ОНФ
Количество просмотров 8
19.01.2024
Фото:ТАСС и ОНФ
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