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В Hyundai Motor ушли от ответов о судьбе завода в России

В Hyundai Motor решили не комментировать ситуацию с российским заводом

Руководство компании Hyundai Motor считает некорректным комментировать деятельность своего бывшего завода в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в пресс-службе концерна.

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«Hyundai Motor в декабре продала всю свою долю в Hyundai Motor Manufacturing Russia компании "Арт-Финанс". Мы не можем комментировать деятельность организации, в отношении которой мы не имеем никаких юридических полномочий», — объяснили в пресс-службе.

В компании отказываются комментировать и возможность поставок комплектующих новому владельцу, также уходят от ответа о предположениях по новому бренду. Вопрос о количестве оставшихся на предприятии машинокомплектов в компании тоже оставили без ответа.

Напомним, в декабре 2023 года совет директоров Hyundai Motor одобрил продажу своей доли предприятия в Санкт-Петербурге. В цехах завода собирали Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio, объем производства превышал 200 тысяч автомобилей в год.

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Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:ТАСС / Демьянчук Александр
Количество просмотров 1
19.01.2024
Фото:ТАСС / Демьянчук Александр
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