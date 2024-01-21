В России создали супервездеход нового поколения (видео)

На видео показали новейший снегоболотоход Русак К-8.2

Вездеход Русак К-8 уже заработал себе репутацию – эти машины несколько лет работают во многих труднодоступных районах, принимают участие в сложнейших экспедициях, снимаются в крупных проектах. «За рулем» рассказывал о предтече современного четырехосного Русака еще в 2018 году, а совсем недавно – о планах создания пятиосника на топливных элементах...

Но сейчас – время обновления четырехосной машины с традиционным ДВС. В некоторых СМИ Русак К-8.2 уже нарекли супервездеходом нового поколения, хотя по внешнему виду и общей компоновке он весьма схож с прародителем. И все же объем изменений таков, что говорить о появлении у заслуженного Русака второй генерации – вполне уместно.

Как говорят разработчики, главное идеологическое отличие новой машины в том, что вопросы эргономики тут выведены на тот же уровень важности, что и первостепенные для вездехода вещи: проходимость, надежность, безопасность. А первое, что бросается в глаза – это то, что Русак стал еще крупнее, причем по всем габаритам!.. Подробнее о машине – в видео.

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Источник: MotorProject