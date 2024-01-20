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Нового конкурента Lada Aura от Volkswagen начали продавать в России

В Россию приехал Volkswagen Lavida, собранный на заводе FAW-Volkswagen в Китае

В Россию поступила партия седанов Volkswagen Lavida, произведённых на заводе FAW-Volkswagen в Китае. Этот автомобиль является «одноклассником» будущей Lada Aura и предлагает покупателям ряд преимуществ, включая стильный дизайн, просторный салон и современное оснащение.

Volkswagen Lavida
Volkswagen Lavida

Volkswagen Lavida отличается элегантным и привлекательным дизайном. Автомобиль имеет мелкозернистую решётку радиатора с LED-полосой, уникальные бампера, стильные 16-дюймовые легкосплавные диски, чёрный мини-спойлер на задней крышке и чёрные корпуса наружных зеркал.

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Габариты Lavida составляют 4678 x 1806 x 1474 мм, что делает его несколько длиннее и шире, чем Lada Aura. Благодаря этому, салон Lavida более просторный и предлагает больше места для пассажиров и багажа.

Volkswagen Lavida предлагается в специальной версии Star Edition, которая отличается богатым оснащением.

Volkswagen Lavida оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 160 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG. Такая комбинация обеспечивает автомобилю хорошую динамику и экономичность.

Помимо этого, Lavida отличается надёжной и современной платформой, которая обеспечивает отличную управляемость и комфорт при движении.

Volkswagen Lavida предлагается в России по цене от 2 930 000 до 3 340 000 рублей. Автомобиль доступен в дилерских центрах Москвы, Владимира и Челябинска.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 3
20.01.2024
Фото:Wikimedia
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