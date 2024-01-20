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Инструктора автошколы поймали пьяной за рулем учебной машины

В Нижнем Тагиле сотрудники ДПС задержали пьяной за рулем женщину-инструктора

26-летняя женщина-инструктор автошколы была поймана пьяной за рулем учебного автомобиля Hyundai i20. Об этом сообщили в Telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

Сотрудники ДПС остановили учебный автомобиль из-за подозрения, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Процедура освидетельствования подтвердила: в выдыхаемом воздухе женщины было обнаружено 0.607 мг/л алкоголя, что превышает допустимую норму.

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В отношении нарушительницы был составлен протокол по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Ей грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Стало известно, что учебный автомобиль женщины был изъят и отправлен на спецстоянку. Автошкола, в которой работает нарушительница, пока никак не прокомментировала этот случай.

Источник: Telegram-канал «ГИБДД Свердловской области»

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За РулемЛежнин Роман
Фото:freepik / fabrikasimf
Количество просмотров 3
20.01.2024
Фото:freepik / fabrikasimf
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