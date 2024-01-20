Пассажиры избили водителя маршрутки за запрет войти с пивом в салон
В Томской области произошло вопиющее происшествие: двое пассажиров, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, избили водителя маршрутки за то, что он не пустил их в салон с открытыми бутылками пива. Инцидент произошел в городе Северск.
По данным Telegram-канала «Я из Томска», водитель потребовал от двух пьяных молодых людей выбросить бутылки, прежде чем садиться в автобус. В ответ они набросились на него с кулаками и бутылками.
На видеозаписи, снятой очевидцами, видно, что водитель маршрутного автобуса стоит на дороге с открытой пассажирской дверью. Рядом с ним происходит потасовка между тремя мужчинами. Один из них бьет другого кулаками, а затем поднимает с земли предмет, похожий на кусок льда. Другой мужчина пытается разнять дерущихся, но безуспешно.
В результате водителю удалось вернуться в кабину и продолжить путь. Двое нападавших остались на улице.
По данным пресс-службы УМВД по Томской области, по данному факту проводится проверка. Нападавших разыскивает полиция.
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Источник: Telegram-канал «Я из Томска»
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