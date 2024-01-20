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Названы самые популярные подержанные автомобили в России в 2023 году

Lada, Toyota и Kia стали самыми популярными на вторичке в России в 2023 году

По данным исследования компании «Открытие Авто», самой популярной маркой подержанных автомобилей в России в 2023 году стала Lada. На нее пришлось 23,6% вторичного рынка и 1,57 млн перепродаж.

Второе место заняла Toyota (715,6 тыс. сделок), третье – Kia (387,8 тыс.), четвертое – Hyundai (331,7 тыс.), а пятое – Nissan (330,1 тыс.). Десятку самых популярных в России марок на вторичке замкнули Volkswagen, Renault, Chevrolet, Ford и Honda.

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Аналитики отмечают, что в 2023 году вырос спрос на подержанные автомобили китайских марок. Это связано с тем, что новые китайские автомобили стали более доступными и надежными, а также с тем, что многие российские дилеры начали предлагать их в своих салонах. В результате, китайские автомобили заняли 6% вторичного рынка и вошли в десятку самых популярных марок.

По мнению экспертов, в 2024 году спрос на подержанные автомобили продолжит расти.

Источник: «Открытие Авто»

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За РулемЛежнин Роман
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 1
20.01.2024
Фото:«За рулем»
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