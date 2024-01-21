Популярный китайский внедорожник получил «злую» версию

Внедорожная версия Jetour JMK Traveler внесена в базу Минпромторга КНР

Новый Jetour JMK Traveler - это ещё одно впечатляющее дополнение к популярной линейке внедорожников Jetour Traveler в Китае.

Jetour JMK Traveler

Jetour JMK Traveler основан на предыдущей модели Traveler, но имеет несколько значительных изменений. Во-первых, автомобиль будет иметь приподнятый капот двигателя, что добавит ему дополнительной агрессивности. Кроме того, передняя решётка радиатора и бампер также претерпят изменения в дизайне, чтобы подчеркнуть его внедорожные возможности. Другие важные особенности включают багажник на крыше и вездеходные шины.

Jetour JMK Traveler будет обладать углом въезда 24° и углом съезда 28°, что позволит ему преодолевать сложные дорожные условия. Снаряженная масса автомобиля составит 1934 кг, а его размеры 4782 x 2036 x 1960 мм с колёсной базой 2800 мм. В сравнении с обычной моделью Traveler, новинка будет немного отличаться в габаритах, но сохранит ту же колёсную базу.

Jetour JMK Traveler будет оснащен двигателем 2,0T модели SQRF4J20, производства Chery, с максимальной мощностью 187 кВт (254 л. с.). Двигатель будет соединен с 7-ступенчатой коробкой передач DCT и полностью автоматической интеллектуальной системой полного привода XWD. Эта система полного привода автоматически переключается в зависимости от дорожных условий, обеспечивая оптимальное распределение крутящего момента.

В декабре 2023 года было продано 13 224 единицы Jetour Traveler, что на 22% больше, чем в предыдущем месяце. С момента его выпуска в сентябре 2023 года, Jetour Traveler суммарно продался в количестве 33 312 единиц, что делает его самым быстро продаваемым внедорожником, достигшим отметки в 10 000 и 20 000 единиц в Китае.

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Источник: CarNewsChina.com