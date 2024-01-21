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BYD YangWang U8 будет оснащен дроном-разведчиком, показывающим дорогу

В китайский внедорожник BYD YangWang U8 решили встроить разведывательный дрон

Оригинальная док-станция, расположенная на крыше автомобиля, разработана специально для размещения дрона. Она обеспечивает удобное управление им через встроенный мультимедийный экран, превращая автомобиль в командный центр для беспилотного летательного аппарата.

BYD YangWang U8
BYD YangWang U8

Док-станция оснащена тремя сменными аккумуляторами, что обеспечивает длительное время работы дрона. Кроме того, она имеет сложный механизм подзарядки, который эффективно восстанавливает энергию разряженных источников питания.

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Основное предназначение дрона – разведка дорожных условий, что особенно актуально для внедорожников, включая BYD YangWang U8. Он способен преодолевать сложные участки, такие как горные дороги, реки и леса, и при этом предоставлять водителю полную информацию о предстоящем пути.

Точная стоимость комплектации BYD YangWang U8 с интегрированным беспилотником и стратегические планы по его выходу на российский рынок пока неизвестны.

Источник: Carsweek

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За РулемЛежнин Роман
Фото:BYD
Количество просмотров 1
21.01.2024
Фото:BYD
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