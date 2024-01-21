Почему россияне начали массово избавляться от китайских машин?

Анализ вторичного рынка России выявил взрывной рост предложений китайских машин

В 2023 году продажи китайских автомобилей на вторичном рынке выросли на 45%.

Согласно информации от Max-Cars рост продаж связан с изменением предпочтений покупателей и увеличением импорта автомобилей из Китая. Марки китайских автомобилей, такие как LiXiang, Hongqi и Omoda, также продемонстрировали значительный рост перерегистрации.

В то же время Lada продолжает быть лидером на вторичном рынке, продав более 1,57 миллиона автомобилей. Это указывает на стабильность отечественного бренда и способность конкурировать с Renault, Chevrolet, Ford и Skoda.

Также стоит отметить, что бренды JAC и Kaiyi имеют успех и показывают хорошую динамику продаж на вторичном рынке в 30-31%.

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Источник: CarsWeek