Почему россияне начали массово избавляться от китайских машин?
В 2023 году продажи китайских автомобилей на вторичном рынке выросли на 45%.
Согласно информации от Max-Cars рост продаж связан с изменением предпочтений покупателей и увеличением импорта автомобилей из Китая. Марки китайских автомобилей, такие как LiXiang, Hongqi и Omoda, также продемонстрировали значительный рост перерегистрации.
В то же время Lada продолжает быть лидером на вторичном рынке, продав более 1,57 миллиона автомобилей. Это указывает на стабильность отечественного бренда и способность конкурировать с Renault, Chevrolet, Ford и Skoda.
Также стоит отметить, что бренды JAC и Kaiyi имеют успех и показывают хорошую динамику продаж на вторичном рынке в 30-31%.
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Источник: CarsWeek
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