Армейский внедорожник превратили в пафосный тюнинг-проект

Из армейского Humvee решили сделать эпатажный шестиколёсный лоурайдер

В результате совместных усилий американского тюнинг-ателье Danton Art Kustoms и компании Frenchy Export получился уникальный проект на базе армейского внедорожника Humvee 2009 года выпуска.

Humvee by Danton Art Kustoms

Популярную вездеходную машину превратили в оригинальный лоурайдер, с дополнительной осью и усовершенствованным двигателем. Сейчас эффектный автомобиль выставляется на аукционе Barrett Jackson.

Humvee by Danton Art Kustoms

Конструкция Humvee была кардинально переработана, создавая динамичный и спортивный вид. Кузов был отреставрирован с применением преимущественно металлических элементов, придавая машине индустриальный стиль. Сиденья получили уникальный дизайн, напоминая кресла из боевых самолётов, с мягкими подушками для комфорта.

Humvee by Danton Art Kustoms

Одной из самых заметных модификаций стало добавление третьей оси с 24-дюймовыми дисками. Благодаря этому Humvee приобрел устойчивость, а его внешний вид стал еще более уникальным. Привод на обе задние оси обеспечивает мощный двигатель, позволяющий шестиколесному монстру уверенно двигаться по дорогам.

Интерьер Humvee сохранил минималистичный стиль армейского внедорожника, при этом добавив элементы роскоши и комфорта.

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Источник: Barrett Jackson