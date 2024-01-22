Этот внедорожник УАЗ востребован на рынке за ликвидность

Эксперты нашли самые дешевые кроссоверы и внедорожники производства России

Россияне все чаще предпочитают седанам кроссоверы и внедорожники. Эксперты составили топ-5 отечественных моделей SUV по бюджетным ценам.

Лидером рейтинга самых дешевых кроссоверов и внедорожников отечественных марок стала Lada Niva Legend. О ее популярности у населения говорит тот факт, что на АВТОВАЗе решили увеличить объемы производства. В настоящее время классическая Нива в трехдверном варианте 2023 года доступна за 829 900 рублей, а в версии 2024 модельного года, с ABS, EBD и мотором класса Евро-5, — за 929 900 рублей.

Lada Niva Legend

Lada Niva Legend оснащена атмосферным двигателем объемом 1,7 л мощностью 83 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой механикой и полным приводом. В базе в числе прочего — электростеклоподъемники, аудиоподготовка и 16-дюймовые стальные колесные диски.

Еще одним бюджетным внедорожником АВТОВАЗа является Lada Niva Travel по цене от 1,198 млн рублей за базовую комплектацию 2023 модельного года. За аналогичный вариант 2024 года — 1,217 млн рублей. У такого автомобиля ABS, EBD, более экологичный двигатель класса Евро-5 мощностью 80 л.с., он сопряжен с пятиступенчатой МКП, привод — полный.

У Lada Niva Travel в базовой комплектации заявлены: электростеклоподъемники, аудиоподготовка, боковые зеркала с электрорегулировкой и подогревом, а также 15-дюймовые стальные колесные диски.

Lada Niva Travel УАЗ Хантер

Внедорожник Ульяновского автозавода УАЗ Хантер является одним из самых ликвидных автомобилей на российском рынке. В настоящее время он продается в единственной комплектации Base Fleet по цене 1,39 млн рублей за модель 2023 года. Немного дороже обойдется машина 2024 года выпуска — 1,425 млн рублей. Силовой агрегат состоит из бензинового двигателя Евро-0 мощностью 112 л.с., он работает в паре с пятиступенчатой МКП, полный привод.

УАЗ Патриот 2023 года в комплектации Base Икар продается за 1,58 млн рублей. Под капотом у него двигатель стандарта Евро-2, объемом 2,7 л, мощностью 150 л.с., работающий с пятиступенчатой механикой и полным приводом. За двигатель класса Евро-5 придется доплатить 20 тысяч рублей.

Цена за аналогичный внедорожник 2024 года в «базе» стартует от 1,63 млн, у него двигатель Евро-2. Модель с мотором Евро-5 будет дороже на 20 тысяч рублей. В базовой комплектации в числе прочего значатся: теплопоглощаюшие стекла, системы ABS и EBD, электростеклоподъемники, аудиподготовка, 16-дюймовые стальные колесные диски и полноразмерное запасное колесо.

УАЗ Патриот Москвич-3

Отечественный кроссовер Москвич-3 замыкает топ-5. Его рекомендованная розничная стоимость (РРТ) стартует от 2,120 млн рублей, а с «Прямой выгодой» он достанется дешевле на 100 тысяч рублей. В базе: бензиновый турбомотор объемом 1,5 л мощностью 136 л.с., с шестиступенчатой МКП, привод — передний. В списке оснащения в базе заявлены люк с электроприводом, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, задние парктроники и даже камера заднего вида.

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Источник: avtonovostidnya.ru