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Порядка 35% автомобилей из Китая остались нераспроданными к началу 2024 года

Эксперты нашли причину отказа от повышения цен на авто в России в январе

Производители не намерены повышать цены в январе в силу того, что запасы нереализованных машин достигли двухмесячного уровня.

В декабре 2023 года на российском рынке было реализовано 120 тысяч автомобилей, январь априори считается самым неудачным для продаж месяцем.

О затоваривании складов дилеры сообщали еще в конце прошлого года. Глава ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин подчеркнул, что запасы растут не только у китайцев, но и у отечественных производителей.

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По словам руководителя «Открытие Авто» Марины Дембицкой, примерно 35% новых автомобилей производства КНР остались нереализованными к началу января. Эта ситуация вынудит дилеров снижать цены.

«В сегменте до 1,7 млн рублей продукция АВТОВАЗа и УАЗа остается безальтернативной, что позволяет назначать цены в ультимативном порядке», — убеждены эксперты.

В экспертном сообществе считают, что на сдерживание цен повлияло расхождение планов дилеров с реальным спросом. Отмечается, что в январе не произошло традиционного повышения цен, некоторые бренды даже снизили их. Но в текущих условиях продавцы все равно не станут резко снижать стоимость на автомобили, прайс на машины из КНР если и снизится в преддверии китайского нового года, это будет временным явлением, убеждены эксперты.

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Источник: 74.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
22.01.2024
Фото:Depositphotos
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