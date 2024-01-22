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Двигатель не нуждается в дополнительной промывке по этой причине — мнение эксперта

Водителям решили объяснить, нужна ли промывка двигателя при замене масла

Одной из тем для извечного спора автовладельцев является промывка двигателя перед заменой масла. Водители разделились на два лагеря, и каждая из сторон убеждена в правоте своего утверждения. Директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко решил внести окончательную ясность в этом вопросе.

Он напомнил, что на протяжении многих лет промывка двигателя после сливания масла и заливки нового была необходима. Тем более если заливался другой вид смазочной жидкости.

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«Дело в том, что около 15% остатков после работы масла – микропыль, несгоревшие частицы бензина или дизеля и другие продукты амортизации – оставались на двигателе. Кроме того, тогда моторные масла содержали совсем небольшое количество очищающих присадок в составе, поэтому очищать мотор при замене масла приходилось регулярно», — объяснил эксперт.

Но современные моторные масла от проверенных производителей, включая синтетические, имеют отличные очищающие свойства. По этой причине двигатель не нуждается в дополнительной промывке.

«Прочищать мотор имеет смысл, если происходит замена минерального моторного масла на полусинтетическое или синтетическое, так как от первого вида масла остается тягучая пленка, по консистенции похожая на лак, которая снизит свойства "синтетики"», — констатирует специалист.

При этом не стоит забывать, что промывка необходима после любого ремонта двигателя или после покупки автомобиля с пробегом, если отсутствует информация о залитом моторном масле, резюмировал Носко.

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Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
22.01.2024
Фото:Unsplash
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