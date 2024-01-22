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Об этом дилеры не расскажут — с чем могут столкнуться покупатели автомобилей из Китая

Водителям решили сообщить неприятную правду о китайских автомобилях

Автомобили китайского производства доминируют на российском рынке, и с каждым днем их продажи растут. Несмотря на это, уже есть негативные отзывы о функционале машин от китайского автопрома.

Российские водители привыкли к тому, что все вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля им приходится решать самостоятельно. Так исторически сложилось в нашей стране, поэтому необходимые детали по артикулам или VIN, а также видеоинструкции ищут в Сети, а проблему решают непосредственно в гараже.

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С более сложными вопросами обращаются на СТО, но если и там их не удается решить, едут к официальному дилеру. Там обязательно найдут все необходимые запчасти, предоставят услуги профессиональных мастеров и специальный инструмент. Однако с «китайцами» такой подход не работает.

Стоит напомнить, что любому автомобилю, даже самому надежному, необходимо обслуживание, желательно регулярное. Имеется в виду замена фильтров, масла, тормозных колодок, дисков и свечей. При активной эксплуатации машины в условиях мегаполиса, включая стояние в пробках, могут возникнуть проблемы с системой охлаждения, тормозная система быстро изнашивается, а реагенты нещадно губят покрытие кузова.

Если в части компонентов (фильтры, свечи, смазки) для регулярного техобслуживания нет проблем, то при необходимости замены кузовных деталей, оптики и элементов салона автовладельцы сталкиваются с тем, что найти необходимую деталь для китайского автомобиля практически невозможно.

На авторазборках машин из КНР пока мало, отсюда – дефицит, высокие цены и ограниченный выбор. А у официальных дилеров сроки поставок очень долгие. Что касается каких-то мелких деталей, то приходится просто подбирать похожие на авторынке.

Поэтому эксперты рекомендуют при покупке автомобиля обращать внимание не только на его дизайн и оснащение, но и на ремонтопригодность и доступность запчастей. Сделать правильный выбор помогут анализ отзывов владельцев и адекватная оценка своих возможностей. Иначе вместо ожидаемого удовлетворения и удовольствия от покупки машины можно столкнуться с проблемами, которые, к тому же, выльются в непредвиденные расходы.

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Источник: njcar.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
22.01.2024
Фото:Depositphotos
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