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У владельцев китайских авто возникли проблемы с запчастями

Эксперт: китайцы оказались не готовы снабжать российский рынок запчастями

Владельцы автомобилей китайских марок, как привезенных официальными дилерами, так и по параллельному импорту, в ближайшее время могут столкнуться с серьезной проблемой. Как рассказал автоподборщик Артем Зайцев, китайские бренды оказались не готовы снабжать российский рынок деталями, софтом, техкартами по ремонту и диагностическим оборудованием.

По его словам, основная проблема связана с электронными базами запчастей. В связи с чем на СТО нет полной информации, как ремонтировать двигатели и коробки, какие комплектующие для этого надо заказывать.

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Еще один китайский седан российской сборки

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов также отмечает, что автомобили китайских марок постоянно модернизируются, а актуальная информация по запчастям и технологиям ремонта данных машин обновляется медленно.

«Это общая проблема на рынке постпродажного обслуживания. Нет мануалов, нет каталогов запчастей на многие новые модели китайского производства. Также азиатские производители очень вольно относятся к формированию каталогов запчастей. В техдокументации никак не отражаются и модификации моделей. Все это серьезно усложняет подбор деталей. Зачастую заказ деталей напоминает квест», - отметил Рузанов.

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Источник: РГ

Фото: Depositphotos

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