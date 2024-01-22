Для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников - новая платформа Stellantis

Stellantis выпустит 8 моделей на новой платформе BEV STLA Large до 2026 года

Франко-итальянская группа Stellantis планирует выпустить восемь новых электромобилей к концу 2026 года, используя свою новую архитектуру STLA Large для больших автомобилей. Эта платформа станет основой для моделей различных брендов группы.

Гибкость платформы позволяет использовать ее для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников и рассматривается как ключевой фактор успеха в переходе к электрификации в Северной Америке, отмечает генеральный директор Stellantis Карлос Таварес.

STLA Large

Stellantis заявила, что сначала она применит STLA Large на североамериканском рынке на моделях Dodge и Jeep, а за ними последуют Alfa Romeo, Chrysler, Maserati и другие бренды, всего восемь моделей до 2026 года.

STLA Large будет доступна в двух архитектурах BEV – 400-вольтовой и 800-вольтовой – с дальностью хода до 800 километров. Кроме того, предусмотрены гибридные модели и с двигателями внутреннего сгорания. Платформа будет использоваться на нескольких заводах в Европе и Северной Америке.

Stellantis – франко-итальянская группа, которая была образована три года назад в результате слияния Fiat-Chrysler с производителем Peugeot PSA.

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Источник: Reuters