Для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников - новая платформа Stellantis
Франко-итальянская группа Stellantis планирует выпустить восемь новых электромобилей к концу 2026 года, используя свою новую архитектуру STLA Large для больших автомобилей. Эта платформа станет основой для моделей различных брендов группы.
Гибкость платформы позволяет использовать ее для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников и рассматривается как ключевой фактор успеха в переходе к электрификации в Северной Америке, отмечает генеральный директор Stellantis Карлос Таварес.
Stellantis заявила, что сначала она применит STLA Large на североамериканском рынке на моделях Dodge и Jeep, а за ними последуют Alfa Romeo, Chrysler, Maserati и другие бренды, всего восемь моделей до 2026 года.
STLA Large будет доступна в двух архитектурах BEV – 400-вольтовой и 800-вольтовой – с дальностью хода до 800 километров. Кроме того, предусмотрены гибридные модели и с двигателями внутреннего сгорания. Платформа будет использоваться на нескольких заводах в Европе и Северной Америке.
Stellantis – франко-итальянская группа, которая была образована три года назад в результате слияния Fiat-Chrysler с производителем Peugeot PSA.
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Источник: Reuters
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