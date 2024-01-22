Renault готовит новый кроссовер

Новинка Рено «подвинет» родственный кроссовер – Nissan Qashqai

Создается впечатление, что автопроизводителям не хватает кроссоверов в своих модельных рядах. Согласно последним отчетам, Renault планирует выпустить еще одну модель повышенной проходимости – на этот раз к компактном сегменте. Ожидается, что новинка поступит в продажу уже в этом году и расположится между кроссоверами Captur и Austral.

Новый кроссовер Renault (дизайн независимого художника, не компании), который будет конкурировать с Toyota C-HR и Honda HR-V

Цель – составить конкуренцию таким моделям, как Toyota C-HR и Honda HR-V. То есть, длина новинки составит около 4400 мм. Для сравнения, длина Captur составляет 4329 мм, а Austral – 4510 мм, а Nissan Qashqai – 4394 и 4425 мм (предпоследнее и последнее поколения соответственно).

Ранее французские автомобильные СМИ сообщали, что Renault работает над удлиненной версией Captur, в которой будет больше места для задних пассажиров и их багажа. Тем не менее, неясно, будет ли у нового кроссовера оригинальный дизайн.

Стоимость кроссовера должна составлять около 29 тысяч евро или 2,8 млн рублей, а оснащаться кроссовер, вероятно, будет гибридными силовыми установками.