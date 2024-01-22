#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Состояние выживших в крушении самолета Falcon оценивается как удовлетворительное
22 января
Состояние выживших в крушении самолета Falcon оценивается как удовлетворительное
В Сети опубликовано видео с выжившими в...
Skoda Octavia Combi вошла в топ-7 легковушек, «незаметных» для ГИБДД
22 января
Skoda Octavia Combi вошла в топ-7 легковушек, «незаметных» для ГИБДД
Водителям решили рассказать, какие машины реже...
Московские власти рассказали о планах по строительству дорог
22 января
Московские власти рассказали о планах по строительству дорог
Андрей Бочкарёв: Около 100 км дорог построят в...

Renault готовит новый кроссовер

Новинка Рено «подвинет» родственный кроссовер – Nissan Qashqai

Создается впечатление, что автопроизводителям не хватает кроссоверов в своих модельных рядах. Согласно последним отчетам, Renault планирует выпустить еще одну модель повышенной проходимости – на этот раз к компактном сегменте. Ожидается, что новинка поступит в продажу уже в этом году и расположится между кроссоверами Captur и Austral.

Новый кроссовер Renault (дизайн независимого художника, не компании), который будет конкурировать с Toyota C-HR и Honda HR-V
Новый кроссовер Renault (дизайн независимого художника, не компании), который будет конкурировать с Toyota C-HR и Honda HR-V

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Цель – составить конкуренцию таким моделям, как Toyota C-HR и Honda HR-V. То есть, длина новинки составит около 4400 мм. Для сравнения, длина Captur составляет 4329 мм, а Austral – 4510 мм, а Nissan Qashqai – 4394 и 4425 мм (предпоследнее и последнее поколения соответственно).

Выбираем лучший средний кроссовер — выигрываем Ладу!

Ранее французские автомобильные СМИ сообщали, что Renault работает над удлиненной версией Captur, в которой будет больше места для задних пассажиров и их багажа. Тем не менее, неясно, будет ли у нового кроссовера оригинальный дизайн.

Стоимость кроссовера должна составлять около 29 тысяч евро или 2,8 млн рублей, а оснащаться кроссовер, вероятно, будет гибридными силовыми установками.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:Carscoops.com
22.01.2024
Фото:Carscoops.com
Поделиться:
Оцените материал:
0