Skoda Octavia Combi вошла в топ-7 легковушек, «незаметных» для ГИБДД
При выборе той или иной модели автовладельцы не берут в расчет степень внимания к ней со стороны дорожной полиции. Представитель ГИБДД рассказал, какие легковые автомобили реже всего останавливают инспекторы ДПС.
В перечень регулярно останавливаемых для проверки документов и оценки трезвости водителя входят старые отечественные седаны с ревущими глушителями или тюнингованные иномарки. При этом минивэны и универсалы практически неинтересны полицейским.
В частности, владельцы универсала Skoda Octavia Combi приятно удивляются своей незаметности для ДПС, хотя лифтбеки Skoda Octavia останавливают часто. Не интересуются стражи порядка и пассажирским «каблучком» VW Caddy. По статистике, их владельцы крайне редко нарушают правила дорожного движения.
Редко останавливают корейский кроссовер SsangYong Tivoli и внедорожный универсал Subaru Legacy. Также пропускают инспекторы ДПС и Suzuki Jimny вместе с Mazda 5 — владельцы этих машин очень щепетильны в плане их технического состояния, а также дисциплинированны в части оплаты штрафов. В топ-7 попал и Citroen C4 Picasso как один из «незаметных» для полиции.
За время службы профессионализм сотрудников дорожной полиции по выявлению нарушителей растет из года в год. Для них очевидно, что чистый, ухоженный автомобиль без видимых повреждений свидетельствует о том, что его владелец не только заботится о транспортном средстве, но и соблюдает ПДД.
С большой долей вероятности у такого владельца не бывает проблем с документами, не бывает просрочек со страховкой или неоплаченных штрафов. Поэтому, чтобы избежать «неприятных» разговоров с ГИБДД, нужно содержать свой автомобиль в хорошем техническом состоянии и отказаться от яркого тюнинга.
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Источник: njcar.ru
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Отзывы о Skoda Octavia (9)
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
нет
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.