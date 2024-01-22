Skoda Octavia Combi вошла в топ-7 легковушек, «незаметных» для ГИБДД

Водителям решили рассказать, какие машины реже других останавливает ДПС

При выборе той или иной модели автовладельцы не берут в расчет степень внимания к ней со стороны дорожной полиции. Представитель ГИБДД рассказал, какие легковые автомобили реже всего останавливают инспекторы ДПС.

В перечень регулярно останавливаемых для проверки документов и оценки трезвости водителя входят старые отечественные седаны с ревущими глушителями или тюнингованные иномарки. При этом минивэны и универсалы практически неинтересны полицейским.

В частности, владельцы универсала Skoda Octavia Combi приятно удивляются своей незаметности для ДПС, хотя лифтбеки Skoda Octavia останавливают часто. Не интересуются стражи порядка и пассажирским «каблучком» VW Caddy. По статистике, их владельцы крайне редко нарушают правила дорожного движения.

Редко останавливают корейский кроссовер SsangYong Tivoli и внедорожный универсал Subaru Legacy. Также пропускают инспекторы ДПС и Suzuki Jimny вместе с Mazda 5 — владельцы этих машин очень щепетильны в плане их технического состояния, а также дисциплинированны в части оплаты штрафов. В топ-7 попал и Citroen C4 Picasso как один из «незаметных» для полиции.

За время службы профессионализм сотрудников дорожной полиции по выявлению нарушителей растет из года в год. Для них очевидно, что чистый, ухоженный автомобиль без видимых повреждений свидетельствует о том, что его владелец не только заботится о транспортном средстве, но и соблюдает ПДД.

С большой долей вероятности у такого владельца не бывает проблем с документами, не бывает просрочек со страховкой или неоплаченных штрафов. Поэтому, чтобы избежать «неприятных» разговоров с ГИБДД, нужно содержать свой автомобиль в хорошем техническом состоянии и отказаться от яркого тюнинга.

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Источник: njcar.ru